Fotomultas en Roca: cuáles son los valores de las multas y dónde están los radares

Durante las últimas semanas se instalaron diversos sistemas de radares móviles en Roca. Los dispositivos se inauguraron para realizar monitoreos rutinarios de exceso de velocidad en distintos sectores de la ciudad, según el Código de Transito Ordenanza N° 4845.

En los sectores donde se realizan los controles, se comenzó a colocar señalización que advierte a los automovilistas sobre la presencia de estos dispositivos y las posibles multas por exceso de velocidad.

«El objetivo es promover una circulación más segura y responsable, fomentando el respeto a las normas de tránsito y la conciencia vial entre conductores y peatones» fue el mensaje de la Municipalidad en la inauguración.

Fotomultas en Roca: cuáles son los valores de las multas por exceso de velocidad

El régimen sancionatorio contempla multas para quienes excedan los parámetros legales. La ordenanza establece penalidades que van de 50 a 500 unidades del sistema de multas municipal, y considera falta grave superar los 60 km/h en avenidas o zonas rurales o los 40 km/h en calles.

Los valores de las multas variarán según el excedente de velocidad, el sector y horario donde ocurra. En el primer mes de funcionamiento, las multas registradas por la municipalidad variaron entre $60.000 y $600.000 pesos.

Desde el municipio indicaron que esta herramienta se suma a los controles por cruce de semáforos en rojo que ya se aplican en distintos puntos de la ciudad.

Fotomultas en Roca: donde están localizados los radares

En la ciudad, los radares de velocidad se encuentran en cinco sectores específicos, cinco sectores considerados de alto tránsito. Entre ellos se encuentran:

José Ingenieros a la altura de Río Negro

Rochdale en cercanías de Israel

Damas Patricias y Ayala

25 de Mayo a la altura de Don Bosco

Jujuy en el sector de Los Perales.

En la mayoría de esos puntos el límite permitido es de 40 kilómetros por hora, mientras que en el sector de 25 de Mayo la velocidad máxima fijada es de 20 kilómetros por hora debido a las características de la zona y la circulación urbana.

Para los sectores de gran circulación o en bocacalles, se establece además una velocidad mínima de 20 km/h para garantizar una circulación ordenada.