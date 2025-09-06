Inauguraron la cancha de hockey en Confluencia: otras obras y eventos que se vienen en el mes aniversario de Neuquén

El intendente Mariano Gaido inauguró este sábado una nueva cancha de hockey de césped sintético en el barrio Confluencia de Neuquén. Resaltaron que consolida la tercera ciudad deportiva. Cuáles son las otras actividades y obras que forman parte de las celebraciones del 121° aniversario en septiembre.

Una cancha que forma parte de una tercera ciudad deportiva de Neuquén

Desde el municipio indicaron que la cancha se ubica en Obrero Argentino y Boerr, a metros del Salón de Actividades Físicas (SAF). «Esto es una ciudad deportiva para el este de la ciudad de Neuquén, en este lugar había un asentamiento de más de 100 familias, pero se resolvió y a partir de ahí se planificó una ciudad deportiva”, sostuvo el intendente.

Describió que en la zona se está realizando el asfalto en Los Pumitas, y que el lunes se inaugurará el nuevo tramo del Paseo Costero en el sector del club Independiente y el sábado 13 se hará el desfile aniversario sobre la flamante Obrero Argentino.

Gaido anunció que en pocos días se comenzará con la obra de iluminación junto a CALF. Señaló que la cancha de hockey, que cuenta con 1500 metros cuadrados. Subrayó que fue posible gracias al superávit municipal.

Agregó que la nueva cancha de hockey complementa el polideportivo cubierto con oficinas, calefacción y dependencias deportivas y la cancha de fútbol de césped sintético, creando un polo deportivo completo para el barrio Confluencia. La iniciativa forma parte del Plan Orgullo Neuquino.

Se avanza en una cuarta ciudad deportiva en Neuquén



El secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli, analizó que una ciudad deportiva es un ámbito de igualdad donde “las infancias tienen oportunidades, los adolescentes tienen un espacio de encuentro, los adultos tienen la posibilidad de seguir sociabilizándose y los adultos mayores seguir dándonos consejos.»

Serenelli recordó que se está avanzando con la cuarta ciudad deportiva, en el barrio Melipal. Celebró que la cancha de hockey ya tiene todos los horarios ocupados y mencionó el interés de varias asociaciones en usar el espacio, aunque aclaró que la prioridad será siempre para las actividades de la Municipalidad y la comunidad.

El profesor del centro deportivo municipal Fernando Broda agradeció a Gaido y su equipo por “un sueño cumplido” y aseguró “para los chicos y las chicas es algo fundamental tener un espacio propio y de calidad, que es lo que se merecen”.

Para la presidenta de la comisión vecinal de Confluencia, María Eva Arriagada, “esto es histórico, están pasando cosas maravillosas” y reconoció especialmente al intendente: “se ha puesto su camiseta con nuestro barrio”.

La otras obras y eventos en Neuquén por el aniversario

Desde el Ejecutivo local indicaron que además de la inauguración de la cancha de hockey hay eventos y obras que marcan el mes aniversario de la capital:

Recientemente, se inauguró el asfalto de las avenidas República de Eslovenia y Los Paraíso. La obra establece un nuevo ingreso a Neuquén por la Autovía Norte, conectando el Polo Tecnológico, el oeste y el centro.

También se presentó el nuevo servicio de limpieza urbana, que cuenta con una flota de 30 camiones Scania OKM, tecnología de avanzada y una inversión que supera los 20 mil millones de pesos. Este servicio alcanza el 100% de cobertura de la recolección en la capital, con la incorporación de más de 3000 contenedores bilaterales nuevos y el trabajo de más de 400 personas.

Se habilitaron obras clave en el paseo costero Limay, como el nuevo estacionamiento con capacidad para 100 autos y la calle de acceso a la Península Hiroki, un proyecto que pone a la ciudad «de cara al río» y busca consolidarla como destino turístico.

La agenda de actividades continúa este fin de semana con el festival gastronómico Confluencia de Sabores en el Parque Jaime de Nevares, con entrada libre y gratuita. Se puede disfrutar de más de 70 productores, clases magistrales, espectáculos infantiles y shows musicales.

Este domingo, miles de vecinos se sumarán a la carrera aniversario «Mi Ciudad Corre», que este año batió récord de inscriptos y cuyo operativo es comparable con eventos de gran envergadura como la media maratón de Buenos Aires.