Neuquén: gobierno pide un cumplimiento "más preciso" de las restricciones

El gobierno provincial reconoció ayer que el acatamiento de las medidas para restringir la circulación en las siete ciudades con transmisión comunitaria de coronavirus en Neuquén fue “dispar” y apuntó a un cumplimiento “más preciso” en la segunda y última semana de vigencia.

El gobernador Omar Gutiérrez retomó ayer las conferencias de prensa en la Casa de Gobierno tras más de un mes con actividad pública limitada y realizó un balance sobre la situación sanitaria de la provincia. Afirmó que se está viviendo “un momento de alta intensidad del virus” y pidió solidaridad para el cumplimiento de las medidas y el alivio al personal de salud que “está al límite”.

Gutiérrez comparó la situación con los nuevos cierres que se están aplicando en países europeos como Francia, España e Italia y aseguró que “es todo dinámico”. “Hicimos un gran esfuerzo desde marzo para diferirlo. Llegamos hasta septiembre, fue un esfuerzo titánico. No hay que desvalorizar el gran esfuerzo que hizo toda la sociedad, fruto de ese comportamiento pasamos estos meses”, planteó.

Tras una semana de aplicación de las medidas de restricción para desacelerar la curva de contagios, el gobierno evaluó ayer que el cumplimiento fue “dispar”, pero aseguró que hubo una reducción “tremenda” en la circulación de personas.

El jefe Gabinete, Sebastián González, detalló que la policía labró multas por 13 millones de pesos en apenas una semana, aunque derivó la responsabilidad sobre los controles comerciales a los municipios.

Dijo que las fuerzas de seguridad instalaron 87 puntos fijos y 232 puntos móviles y, "como resultado de eso, más casi 934 operativos dinámicos, se identificaron 7.531 conductores de automóviles, se secuestraron 43 vehículos por no cumplir con las disposiciones y se labraron 589 multas, solo en Neuquén capital".

El funcionario dijo que hubo “acatamientos dispares en diferentes estamentos de la sociedad esta primera semana” y apuntó a que, “pasados algunos eventos como el Día de la Madre, se vuelva a un acatamiento más preciso”.

Gutiérrez defendió que las medidas no fueron inconsultas, sino “dialogadas con cada uno de los intendentes para llevar adelante el máximo compromiso”. “Hoy vemos la tremenda menos circulación que tenemos en la ciudad. Si no existiese ninguna medida, esta no sería la circulación”, evaluó.

Los números que mostró ayer la ministra de Salud, Andrea Peve, indican que la ciudad con mayor aceleración de contagios es Zapala, cuyo tiempo de duplicación de casos es de 12 días. Si bien en Neuquén capital ese rango subió a 22, aclaró que sigue siendo acelerado. El gobierno planteó que, por la densidad poblacional y la centralización de la atención sanitaria, en ese aglomerado es donde se debe “hacer el máximo esfuerzo”.

¿Una violación al orden público?

El gobierno provincial evitó ayer confrontar con los intendentes que no acataron las restricciones de circulación en sus ciudades, pero sugirió que están incurriendo en el incumplimiento a una norma de orden público.

“El DNU 792, como todos los que han sido dictados desde el 20 de marzo a la fecha, en uno de sus últimos artículos se dice que es un decreto de orden público. Los invito a que averigüen qué significa esto”, ironizó ayer el jefe de Gabinete, Sebastián González, ante la consulta de RÍO NEGRO.

No se entendió si la recomendación pedagógica iba dirigida a este diario o a los jefes comunales, quienes eligieron desobedecer las restricciones impuestas por la Nación y la Provincia, en algunos casos, para mantener locales gastronómicos abiertos, hacer lo mismo con los gimnasios o incluso permitir la circulación vehicular.

“Esto tiene que ver con que las medidas se aplican independientemente de las adecuaciones que las jurisdicciones subnacionales puedan hacer”, dijo González, quien aseguró que “la adhesión es en términos de sumar medidas o de complementarlas en el ámbito de las competencias que cada uno tiene”.

Los intendentes que no aplicaron las disposiciones provinciales fueron el de Cutral Co, José Rioseco, su par de Plottier, Gloria Ruiz, y la jefa comunal de Senillosa, Patricia Fernández. En la capital, el intendente Mariano Gaido adhirió a las restricciones en la formalidad, aunque en los hechos se registran algunos incumplimientos explícitos con la apertura de bares y confiterías.