La otra compensación y el «ensayo» a prueba

La discusión por la nueva coparticipación empieza a interesar a la oposición cuando el gobernador Weretilneck desactiva su plan de reforma. Así lo transmitió a su equipo.

“Abrimos el debate, cumplimos”, le dijo, fastidiado por la carente defensa de los intendentes beneficiados y la incomodidad que el costo recaiga exclusivamente en su gestión. Piensa sí en una compensación, ahora para lo que pierden por la postergación, es decir, en los municipios que eran ganadores con el proyecto. Lanzó coordenadas a Gobierno, pero sin detalles.

Las alteraciones en el reparto de regalías seguirían adelante. Las partes son menos y ahí Energía puso en revisión el esquema oficial y analiza una contrapropuesta de la jefa comunal de Catriel, Daniela Salzotto, quien abrió un canal directo de negociación.

Aun los reclamos, Weretilneck se mueve dichoso en el ámbito petrolero, siempre auspicioso, incluso en este presente de incertidumbre mundial. A ese mundo regresa esta semana, pues viaja hoy a Houston (EE. UU.) para participar del Ceraweek, que es un ciclo de charlas ejecutivas del sector energético.

En Río Negro quedan los mismos problemas, salvo el impasse logrado en el conflicto docente. En cambio, la situación hospitalaria vuelve a complicarse por las reacciones generadas por otro intento de regularizar el pago por horas extras o guardias. Serán jornadas de servicios hospitalarios afectados por renuncias, reclamos o retracción del personal por los topes fijados. Para colmo, hay difusas guías en tres de los cuatro hospitales cabecera: Bariloche (director con salida cantada), Cipolletti (vacante y sin reemplazo confirmado) y Viedma (jefatura, con renuncia programada).

En lo político, la tutela peronista ingresó en un trance y vuelve sobre sus diferencias, motivadas por el armado del 2027 y aggiornadas en mensajes cifrados. El “ensayo de unidad” del año pasado -según un dirigente- está a prueba.

María Emilia Soria, la exclusiva candidata a la Gobernación, posterga cualquier conversación con el mando partidario, que expresa Sergio Hernández y ordena el exsenador Martín Doñate. Esa dilación genera desconfianza y temor de exclusiones.

Cada charla sugerida se traslada -por ahora- a junio o julio, según responden la intendenta o su alter ego, su hermano, Carlos Soria.

Así, ahora, aparecieron avisos cruzados entre peronistas, que curiosamente sobreexponen la figura de Aníbal Tortoriello. El PJ emitió un comunicado para responderle al diputado libertario, que había insistido en descalificaciones del kirchnerismo, y la propia bancada de Vamos con Todos reaccionó con un proyecto de ley de coparticipación minera en conjunto con los legisladores de Tortoriello. Quedaron afuera aquellos parlamentarios del doñatismo.

Rarezas. La conducción partidaria se centró en Tortoriello, pero olvidó la discusión de la coparticipación. La cuestión, en contraposición, moviliza a otra parte de su dirigencia.

Producto de aquella controversia velada, fallaron dos intentos iniciales, pero el jueves, finalmente, se concretó un encuentro en Godoy, convocado por el intendente Albino Garrone. Hubo importantes bajas mientras existió despliegue de actores soristas, como el legislador José Luis Berros, también vicepresidente del PJ.

Días antes, Soria renovó su anuncio. Dijo tener “muchas ganas” de la Gobernación. “Me animó, nos animamos porque ya un equipo grande que trabaja en las regiones. Pero, enseguida introdujo. “No me quiero adelantar”, declaró a FAN Noticias, de Godoy.

Días después, Berros, también en Godoy, tuvo que reforzar esa determinación de Soria cuando el cónclave de coparticipación giró hacia las dudas de los dirigentes por los tiempos de la intendenta.

El recado desde Roca siempre es el mismo: “esperar” y “confiar” en que habrá contención. Eso no basta. Son tiempos preelectorales, cuando imperan los prejuicios y las sospechas.