El FIT pide que la ministra de Educación renuncie por la explosión en Aguada San Roque

Tras la explosión en la escuela albergue 144 de Aguada San Roque, que dejó dos operarios fallecidos y una joven docente internada en grave estado, los bloques de diputados y concejales del Frente de Izquierda pidieron la renuncia de la ministra de Educación, Cristina Storioni y proponen crear una comisión independiente para que investigue lo sucedido. Hoy se conoció que la escuela no estaba habilitada por estar todavía en obra, y que pese a eso ayer había habido alumnos, por la mañana.

Los legisladores del Frente de Izquierda presentaron esta mañana en la Legislatura provincial y en el Concejo Deliberante de la ciudad capital, un proyecto donde exigen la renuncia de la Ministra de Educación y proponen la creación de una comisión independiente para investigar los hechos y responsabilidades en la explosión de la escuela 144 de Aguada San Roque.

Esta mañana comenzaron las pericias en el lugar y la investigación está a cargo del Ministerio Público Fiscal. La lleva adelante la fiscal del caso Gabriela Macaya, de Cutral Co quien estará supervisada por lafiscal jefa Sandra González Taboada.

El diputado Andrés Blanco denunció que "la explosión en la escuela albergue 144 del paraje Aguada San Roque no fue un accidente ocasional, fue producto del vaciamiento y la falta de inversión en educación. Esta falta de mantenimiento es responsabilidad del Estado y del Gobierno. Año a año se repiten las denuncias de las pésimas condiciones edilicias de las escuelas en la provincia de Vaca Muerta y muchas de ellas directamente no están en condiciones. Cerca de la localidad de Aguada San Roque hay 86 pozos de gas y 27 de petróleo, pero no se puede garantizar que una escuela tenga acceso al gas natural. Por eso exigimos en primer lugar la renuncia de la ministra de educación Cristina Storioni, la principal responsable de este hecho que se cobró la vida de dos obreros que estaban trabajando en la escuela, y del estado grave de una maestra que estaba trabajando mientras se realizaban obras en el establecimiento¨.

Y en el mismo sentido, se expresó el gremio de docentes universitarios, Adunc, en su pedido de justicia por el hecho. "Resulta lamentable que en la provincia de Vaca Muerta, en Aguada San Roque rodeada de gas, petróleo y ganancias que se llevan las empresas petroleras afuera del país, las condiciones de trabajo y de educación sean éstas. Acompañamos en la exigencia urgente de esclarecimiento y pedido de justicia.

El Estado es Responsable", cierra el comunicado.

Blanco agregó que ¨no puede ser el mismo Estado el que se investigue a sí mismo en este hecho. Por eso proponemos también la creación de una comisión investigadora independiente, con plenos poderes y acceso al expediente judicial, que cuente por parte del Estado con todos los recursos materiales para desarrollar la investigación. Que esté conformada por familiares de las víctimas, trabajadores y trabajadoras de la educación, organismos de Derechos Humanos, y pueda designar abogados, peritos y todo tipo de profesionales. Como dicen las y los trabajadores de la educación, acá el Estado es responsable, y hay que investigar a fondo para establecer las responsabilidades y lograr justicia para las víctimas¨.