Encontraron muerto a un hombre que era intensamente buscado en San Martín de los Andes

Un trágico hallazgo se produjo este miércoles en San Martín de los Andes. Encontraron muerto a un hombre que era intensamente buscado en la localidad.

El hecho ocurrió cerca de las 13.30 en cercanías de un arroyo entre los barrios Vega Maipú y Chacra 30 de la ciudad cordillerana de Neuquén.

Según informó Lácar Digital, familiares y allegados del hombre desaparecido habían salido en búsqueda de su paradero cuando una persona encontró el cuerpo y dio aviso a la Policía.

En el caso intervinieron agentes de la Comisaría 43°, quienes convocaron a personal de Criminalística, quienes trabajan en el sector.

Por el momento, se desconocen los motivos del deceso, pero medios locales confirmaron que se trata del hombre de nacionalidad chilena que era intensamente buscado en la región.

Conmoción en Neuquén por el hallazgo del cuerpo: investigan si se trata de Azul Semeñenko

Este martes encontraron un cuerpo a la orilla de un canal sobre la calle Trenque Lauquen, casi en la intersección con Pergamino, en el barrio Valentina Norte Rural. Fuentes relacionadas confirmaron a Diario RÍO NEGRO que se trata de una mujer. Investigan si la víctima sería Azul Semeñenko, desaparecida hace casi 20 días.

Según precisó la fuente, el cuerpo está en avanzado estado de descomposición, por lo que para confirmar la identidad habrá que esperar a los resultados de la autopsia. En las primeras acciones se tomaron fotografías para cotejar si la vestimenta coincide con la utilizada por mujeres que fueron denunciadas como desaparecidas en Neuquén.