Investigaban un abuso sexual en Luis Beltrán y hallaron 52 plantas de marihuana, una tumbera y municiones

Dos hombres fueron detenidos en Luis Beltrán durante un allanamiento ordenado en una investigación por abuso sexual. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron prendas, ropa de cama, teléfonos celulares, sogas, un arma de fabricación casera y dos municiones calibre 22.

Pero la requisa tuvo además un hallazgo que abrió una actuación ante la Justicia Federal: en el patio trasero de una vivienda fueron encontradas 52 plantas de cannabis sativa.

El hallazgo de las plantas

El operativo contó con efectivos de la Brigada de Investigaciones, el Gabinete de Criminalística, el COER y personal de la comisaría 19. Mientras avanzaba la inspección del inmueble, los policías detectaron la plantación en el sector trasero.

Ante esa situación, se dio intervención a la Fiscalía Federal de Atención Primaria, que dispuso convocar a personal especializado de Toxicomanía para realizar las pruebas correspondientes y avanzar con el secuestro de los ejemplares.

A partir de ese procedimiento, un hombre de 42 años quedó vinculado a una investigación por una infracción a la Ley 23.737. Fue detenido al finalizar el allanamiento y trasladado a la comisaría 19, donde quedó a disposición de la Justicia.

La segunda detención

Mientras el operativo todavía estaba en marcha, efectivos de la Comisaría 19° localizaron y detuvieron a un joven de 25 años. El procedimiento se realizó en un domicilio rural ubicado en la sección chacras, en cercanías del matadero municipal.

Ambos hombres quedaron detenidos en la causa judicial que había motivado los procedimientos. En paralelo, el hallazgo de las 52 plantas generó una actuación específica bajo jurisdicción federal.

Qué secuestraron durante el allanamiento

Además de la plantación, los investigadores secuestraron dos teléfonos celulares, prendas de vestir, ropa de cama y varias sogas, elementos que fueron incorporados a la causa principal.

También fue incautada un arma de fabricación casera, conocida como “tumbera”, junto con dos municiones calibre 22. Estos elementos serán sometidos a las pericias correspondientes.

El procedimiento permitió avanzar sobre los objetivos fijados en la investigación judicial y, a partir del cultivo hallado en la vivienda, dar intervención a otro fuero para determinar las circunstancias vinculadas con la tenencia de las plantas.