Una nena de 12 años fue herida por una bala perdida: la investigación para determinar el origen del disparo 

Una nena de 12 años permanece internada en estado crítico luego de haber sido alcanzada por una bala perdida durante los festejos de Navidad en Villa Sarmiento, partido bonaerense de Morón. El hecho ocurrió durante la madrugada del 25 de diciembre y es investigado por la fiscal Valeria Courtade, quien intenta determinar desde dónde se efectuó el disparo y quién fue el responsable.

Nena herida por una bala perdida en Villa Sarmiento: qué fue lo que pasó

Según el relato de sus familiares, la menor —identificada como Angelina— se encontraba en la vereda cuando se desplomó repentinamente y comenzó a gritar que le quemaba la cabeza. Al asistirla, advirtieron que presentaba una herida sangrante en la nuca, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital San Juan de Dios. Debido a la gravedad del cuadro, posteriormente fue derivada a la Clínica de la Trinidad de Ramos Mejía, donde continúa internada en terapia intensiva.

Tras las primeras medidas, la fiscal Courtade confirmó que la principal hipótesis es la de una bala perdida, disparada en el contexto de los festejos de Navidad. En ese marco, la funcionaria judicial se trasladó a la zona de la vivienda, ubicada en cercanías del Acceso Oeste, para avanzar con la investigación.

Uno de los ejes centrales del trabajo judicial es el análisis de las cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes podrían permitir reconstruir la trayectoria del proyectil y delimitar el posible lugar desde donde se efectuó el disparo. Las grabaciones ya fueron solicitadas, aunque todavía no fueron analizadas en su totalidad, indicaron fuentes del caso.

La pericia del proyectil

Otro punto clave de la investigación es la pericia de la bala que impactó en la cabeza de la menor. Como Angelina aún no fue operada y el proyectil continúa alojado en la zona del cráneo, la fiscal solicitó la realización de una tomografía para determinar el calibre y el tipo de arma utilizada.

El desgarrador testimonio de la familia de Angelina

El hecho ocurrió cerca de las 00:05, cuando la celebración navideña se transformó en una pesadilla. El tío de la nena relató en diálogo con C5N: “Cayó desplomada. Estábamos acá afuera y al toque la llevamos al hospital”.

Según explicó, la menor no estaba realizando ninguna actividad riesgosa, sino que simplemente observaba el cielo: “Ella estaba mirando los fuegos artificiales cuando le pegó de costado”.

La familia mantiene la esperanza de que el proyectil solo haya rozado la cabeza y que el daño no sea irreversible, mientras la menor continúa bajo estricta observación médica.