Asumieron dos funcionarios en puestos clave del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén

La jura tuvo lugar este miércoles al mediodía en la sede del TSJ. (Foto: Matías Subat)

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, Gustavo Mazieres, les tomó juramento al secretario de Superintendencia, Manuel Fuertes, y a la Auditora General, Rocío Aylén Martín Aimar. Son dos cargos estratégicos que fueron cubiertos por recientes concursos.

En el acto estuvieron presentes la vocal Soledad Gennari, el vocal Alfredo Elosu Larumbe, el fiscal general José Gerez y la defensora general Vanina Merlo.

Asistió una gran cantidad de magistrados y funcionarios de diferentes fueros, integrantes del Consejo de la Magistratura, del Colegio de Abogados y el exvicegobernador Marcos Koopmann. La auditora Martín Aimar fue secretaria legislativa durante su mandato.

Elosu Larumbe, Gennari, Mazieres, Gerez y Merlo, en el acto de este miércoles. (Foto: Matías Subat)

Integrantes del Consejo de la Magistratura y el exvice Koopmann. (Foto: Matías Subat)

Los nuevos funcionarios -Fuertes venía ocupando la secretaría en forma interina- tienen categoría MF2, la más alta del Poder Judicial, apenas un escalón por debajo de los vocales.

«Instruir sumarios» y «control de gestión»

Como ya informó diario RÍO NEGRO, entre las funciones de la auditora figuran «instruir o hacer instruir los sumarios administrativos e informaciones sumarias que ordene el Tribunal Superior de Justicia y su Presidencia»; controlar «la gestión interna de los organismos del Poder Judicial, jurisdiccionales y no jurisdiccionales, con excepción del Tribunal Superior de Justicia, sus Ministerios Públicos y sus secretarías».

Martín Aimar jura como auditora del Poder Judicial. (Foto: Matías Subat)

Además tiene a su cargo «ejecutar los planes de auditoría aprobados» y «realizar la verificación periódica del cumplimiento de las acciones correctivas y/o preventivas recomendadas en los informes finales que hayan sido aprobados por el Tribunal Superior de Justicia».

El «ministro de Gobierno»

En tanto la secretaría de superintendencia es un puesto de tal relevancia que se lo equipara con un ministro de Gobierno. Tiene asignadas, entre otras funciones, «planificar, coordinar y ejecutar la gestión administrativa e institucional del Poder Judicial, garantizando el cumplimiento de acuerdos, decretos y políticas del Tribunal Superior de Justicia, optimizando procesos, registros y relaciones institucionales para contribuir a la eficiencia y calidad del servicio judicial».

La jura de Manuel Fuertes. (Foto: Matías Subat)

Además debe «trabajar de manera coordinada con el resto de los organismos del Poder Judicial, para lograr los objetivos estratégicos definidos» y «concertar y atender las relaciones institucionales del área de su competencia ante organismos dependientes de otros poderes del Estado y personas físicas o jurídicas, públicas o privadas».