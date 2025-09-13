Aumentó el número de personas que busca un segundo empleo en Neuquén

El ministro de Trabajo de Neuquén, Lucas Castelli, puso de relieve una paradoja en el mercado laboral local. A pesar de que Neuquén lidera el crecimiento de empleo registrado a nivel nacional con un 3% interanual, la subocupación es un problema real para muchos ciudadanos.

Castelli explicó que la subocupación se refiere a las personas que, aunque tienen empleo, buscan un segundo trabajo para “llegar a fin de mes”. Según sus datos, la tasa de desempleo en la provincia es del 6,5%, por debajo de la media nacional, pero si se suma la subocupación y los ocupados que buscan empleo, la cifra asciende al 16% de la población.

Para el ministro, esta situación se debe a la “pérdida del poder adquisitivo” que obliga a las personas a buscar más de un empleo.

El programa “Emplea Neuquén”, que ya cuenta con más de 47.000 inscriptos y no menos de 30 búsquedas diarias, tiene el objetivo de asistir no solo a los desempleados, sino también a quienes aspiran a mejorar su situación laboral.

Afirmó que Neuquén experimentó un crecimiento interanual del 3% en el empleo registrado, según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Destacó que esto coloca a la provincia en el liderazgo a nivel nacional.

Aclaró que la tasa de desempleo local es del 6,5%, lo cual está por debajo de la media nacional del 7,2%.

En cuanto a la mano de obra calificada, Castelli sostuvo que la provincia sí cuenta con ella, y mencionó la baja de trabajadores de la UOCRA en el sector petrolero. También destacó la importancia de llevar la formación a todo el territorio, no limitándola al sector petrolero, sino extendiéndola a otras áreas como el turismo y el comercio.

Además, el ministro señaló que en los próximos años se necesitarán 17.000 puestos de trabajo en la provincia. Resaltó la necesidad de diversificar la formación para cubrir las demandas no solo del sector petrolero, sino también del comercio y el turismo.

Castelli indicó que el crecimiento posiciona a la provincia en el liderazgo a nivel nacional y contrastó esta cifra con la situación de otras provincias, mencionando que Catamarca tiene un crecimiento de siete puntos negativos y La Pampa también está en declive. Subrayó que, a pesar de la macroeconomía nacional que afecta a todo el país, la decisión del gobernador de invertir en obra pública genera un “derrame” que beneficia no sólo a la industria, sino también al comercio, el cual es el principal demandante de empleo en la provincia con un 29%.

Un pequeño logro en el refugio de invierno para personas en situación de calle

El ministro de Trabajo se refirió también al dispositivo de refugio temporal que se montó durante el invierno para las personas en situación de calle. El funcionario señaló que, si bien el objetivo principal del refugio era que las personas tuvieran un lugar cálido para pasar la noche, se aprovechó la ocasión para realizar talleres de orientación laboral, armado de currículum vitae y oficios.

Como resultado, 42 personas consiguieron un empleo y 120 se encuentran en «trayectos formativos y trayectos de inserción laboral».

Castelli explicó que el 70% de las personas que pasaron por el refugio eran de Neuquén capital y que la mayoría de ellas tiene problemas de adicción al «paco o alcohol». No obstante, aclaró que «no son personas peligrosas y que, por lo general, el estigma sobre ellas no se corresponde con la realidad».

El dispositivo de calle funcionó del 26 de junio al 30 de agosto, y por allí pasaron unas 550 personas, de las cuales el 70% son de Neuquén capital. «Sospecho que un porcentaje mayor podría ser de otras provincias, porque en el registro de Renaper figura así, pero la mayoría son de Neuquén capital. El 92% de los que pasaron son varones. No nos hemos encontrado con familias en situación de calle, salvo dos excepciones», afirmó.

Y agregó: “Nosotros les dimos de cenar comida caliente, un plato de comida caliente, con un café, un té, o un mate cocido, un lugar para que puedan bañarse, agua caliente. Les dimos el desayuno y además talleres de orientación laboral, armado de currículum vitae y oficios, es decir, el dispositivo fue mucho más allá de darles un lugar para pasar la noche. Fue un lugar de contención, de escucha, para que la gente tenga la posibilidad de una inserción laboral».