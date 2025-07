Cierre de Vialidad Nacional: insistirán ante Milei por arreglos en el puente carretero y las rutas nacionales

Al pie del río Neuquén, los intendentes de Neuquén, Mariano Gaido y de Cipolletti, Rodrigo Buteler, visibilizaron hoy la falta de mantenimiento del puente que une ambas localidades y cuestionaron el cierre de Vialidad Nacional. «Le exigiremos los arreglos al Estado Nacional», dijo Gaido en tanto Buteler recordó el último compromiso del presidente de Vialidad para el acceso de la Isla Jordán.

Con claro tono de campaña en los meses previos a la definición de candidaturas nacionales, fue notoria la presencia en la rueda periodística de la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres de Neuquén, Julieta Corroza y de la secretaria de Estado de Energía de Río Negro, Andrea Confini, quienes cuestionaron el cierre de Vialidad Nacional por parte del gobierno de Javier Milei.

Como se anticipó en el cónclave de gabinetes de los gobernadores Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, los gobiernos provinciales buscarán centralizar la atención preelectoral en las candidaturas de la región para contrarrestar el efecto arrastre de las nacionales en la campaña por las bancas del Congreso

Necesitamos que hagan las obras necesarias con el dinero que recaudan de Neuquén. Vamos a reclamar al Ministeri del Interior» Mariano Gaido, intendente de Neuquén capital

El intendente Gaido aseguró que el cierre de Vialidad Nacional fue «todo un mensaje» del gobierno de Javier Milei a quien «no le interesan las rutas, los puentes y los caminos» y que está recaudando impuestos de los combustibles en las estaciones de servicio que no se destinan a la región, como prevé la ley, sino que los destinan «al Obelisco».

«Pero siguen cobrando», recalcó y recordó que el 28% de lo que se cobra por las naftas están destinados por ley a las rutas, caminos y el transporte del interior mientras que el 51% de los impuestos en ventas de ropa o automóviles que Nación cobra, no lo coparticipa, sino que se retribuye menos desde Nación.

«El puente carretero es abandono y desidia, es un desastre y nos conecta como ciudades y como provincia», agregó Buteler. Recordó que hace un año y medio que los intendentes de la zona oeste de Río Negro no lograron respuestas y debieron interponer un amparo judicial para reclamar el mantenimiento de la de la ruta entre Cipolletti y La Pampa «por donde circula el gas y petróleo» que se transporta al puerto.

Estamos con Mariano, Andrea y Julieta alzando la voz de la Patagonia contra la desidia de Buenos Aires» Rodrigo Buteler, intendente de Cipolletti.

«La situación es de urgencia», agregó Buteler. Recordó que hace 8 meses Vialidad Nacional se comprometió a que en 60 días finalizaría el acceso a la Isla Jordán en la ruta 22 y Salto y «hoy nos enteramos de que cierran» la empresa nacional «sin una propuesta superadora. La situación amerita alzar la voz desde la Patagonia», insistió.

Julieta Corroza dijo que el gobierno neuquino acompañaba el reclamo por las mejoras en el puente carretero y llamó a votar a las candidaturas provinciales en las próximas elecciones.

«En un año electoral tenemos que saber que las decisiones se toman desde el Obelisco, qué vamos a elegir los neuquinos», preguntó al tiempo que respondió que el gobierno provincial propone que no se sigan llevando los recursos sin reinvertir en la zona, mientras se trabaja en la infraestructura de la provincia.

Confini dijo que la conferencia en los puentes carreteros buscó visibilizar el estado de las rutas nacionales como la 151 y lo «intransitable» que estaban las que llevan a los destinos turísticos mientras «hay recursos destinados al mantenimiento» que no son girados a Río Negro. Dijo que las rutas en mal estado se cobran vidas y que cuando se intentó privatizarlas para hacer las mejoras «no le dieron la posibilidad a los gobernadores; no quieren ni lo uno ni lo otro, la realidad es que no les importamos», planteó.