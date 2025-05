Congreso del PJ de Neuquén: qué informaron los veedores sobre el polémico encuentro en Zapala

Tras la polémica que se generó el sábado 17 de mayo en el Congreso Provincial que el Partido Justicialista de Neuquén realizó en Zapala, los veedores designados por la justicia federal para supervisar el proceso informaron qué pasó en el accidentado encuentro partidario. El punto de quiebre fue la votación por la cual se decidió conformar un frente político para las elecciones del 26 de octubre: el sector opositor identificado con Rolando Figueroa consideró el resultado como «ilegítimo». Ayer se conoció también la decisión de la jueza Carolina Pandolfi de declarar nula la prórroga de mandatos que se votó en ese encuentro.

El Congreso Provincial sesionó con 57 de 78 de sus miembros con cinco puntos para el orden del día: el llamado a elecciones internas para todos los cargos partidarios con la aprobación del cronograma electoral, la designación de la Junta Electoral, el análisis de los estados contables del 2024 y un análisis de la situación política, provincial y nacional, de las elecciones provinciales del 2023 y de la estrategia político-electoral para las elecciones generales nacionales del 26 de octubre.

Según el informe que entregaron los veedores judiciales Brian Antoine y Víctor Hugo Lincon, los primeros cuatro se aprobaron por unanimidad, pero el problema llegó cuando se abordó la cuestión política.

El informe indica que fue alrededor de las 13:15 de ese sábado cuando el diputado provincial Darío Peralta mocionó la conformación de un frente electoral y delegarle facultades a Pablo Todero y Luis Sagaseta para su aprobación y «perfeccionamiento».

En el registro de los veedores consta que «se vierten distintas opiniones al respecto y se pide que voten la moción». «Al respecto, mientras un sector de los congresales había levantado la mano para votar, (no se pudo verificar la cantidad de votos emitidos) otro grupo pedía que el voto sea nominal», aclaran.

Congreso del PJ de Neuquén: votación, retiro y votación

«En ese momento, se generó una controversia respecto a que un sector sostenía que ya se había votado, pero el otro no, porque se había mocionado que el voto sea nominal y esta moción no había sido aprobada. A continuación, y en medio de discusiones, debates y controversias no se votó la moción. El presidente sostuvo que la votación sea nominal».

Según el informe, a las 13:35 «la moción presentada por Darío Peralta de conformar un frente, es retirada por el mismo». Siguió a eso un debate en torno a aprobar o no un documento sobre la situación política nacional y provincial que también generó controversia.

«Se decide efectuar la votación nominal de la moción de incorporar el documento y Todero comienza nombrar a los congresales para anotar su sentido del voto. No se llega a concluir la votación por el bullicio de la reunión y las discusiones que se generaron. Ante la falta de claridad en la reunión, el presiente (Javier) Bertoldi da por finalizado el Congreso y se retira con un grupo de congresales y la escribana, quedando otro grupo de congresales en la reunión», indica el informe de los veedores.

Congreso del PJ de Neuquén: la oposición va a impugnar

Sin embargo, no termina ahí. Los veedores registraron que, «ante este hecho, continua la reunión con los congresales presentes, integrando la mesa de dirección los señores Pablo Todero, Lorena Parrilli y Mirna Gómez.

A las 14:00 aproximadamente se vuelve a mocionar, por parte de Darío Peralta, la moción que había sido retirada, «siendo ésta aprobada por unanimidad de los presentes efectuándose la votación de forma nominal», concluyeron.

Tras esa votación, y con la presencia solo de los congresales del oficialismo, también se votó por unanimidad la remoción de las autoridades partidarias que integran el gobierno de Rolando Figueroa y la desafiliación de afiliados que fueron candidatos por otros espacios políticos.

El informe quedó en manos de la jueza federal Carolina Pandolfi, aunque solo para resolver sobre los puntos del Congreso vinculados a la prórroga de mandatos y la convocatoria a internas para marzo del 2026. La magistrada los declaró nulos e intimó al PJ a convocar a elecciones en los próximos cinco días.

El congresal opositor Santiago Fernández dijo a Diario RÍO NEGRO que, sobre las diferencias respecto a si se aprobó o no la conformación de un frente, «la idea es que los abogados analicen bien el acta, sus inconsistencias y se prepare la impugnación».