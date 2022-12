Coparticipación: Alberto Fernández convocará a extraordinarias y el oficialismo está expectante

La decisión de Alberto Fernández de acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia y pagarle los fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires impactará de lleno en el Congreso: el presidente anunció que enviará un proyecto de ley para ser tratado en sesiones extraordinarias y ahora el Frente de Todos espera instrucciones del Gobierno.

“He instruido al Ministerio de Economía para enviar al Congreso un proyecto de ley para tratar en sesiones extraordinarias, que prevea presupuestariamente los recursos necesarios para hacer posible cumplir la manda judicial conforme dispone la Ley 23.982 en su artículo 22”, informó Fernández.

Así, el presidente buscaría que sea el Congreso el que determine de dónde saldrán los fondos. “Dicha norma deberá preservar el sistema federal vigente, no afectar los derechos reconocidos a las provincias argentinas y compensar las pérdidas que esta medida cautelar les produce”, señaló en Twitter.

Ahora el oficialismo aguarda que el Poder Ejecutivo publique el decreto de convocatoria a extraordinarias y envíe al Congreso la propuesta de ley. “Solo sabemos lo que se comunicó por las redes sociales. Veremos si en los próximos días hay mayores precisiones”, indicó una encumbrada fuente del bloque de diputados.

En el Frente de Todos sabían de la posibilidad de un llamado a extraordinarias, pero no así del proyecto sobre la coparticipación porteña. Esperaban que la convocatoria incluyera uno o dos temas que quedaron en el tintero, sumados al blanqueo de capitales que el ministro de Economía, Sergio Massa, está por enviar a Diputados.

También hay especulaciones sobre las fechas. En el oficialismo se barajaba la idea de sesionar a fines de enero, o bien durante febrero. Es casi un hecho que en las dos primeras semanas de 2023 no habrá actividad parlamentaria; algunos legisladores se tomarán vacaciones y otros aprovecharán para hacer las primeras recorridas electorales.

Desde que asumió Fernández, se realizaron seis sesiones en período extraordinario: dos en diciembre de 2019, tres en enero y febrero de 2020, y una en febrero de 2021. Este 2022 el presidente convocó a extraordinarias con un extenso temario, pero ninguna de las dos cámaras sesionó en el verano.

Blanqueo

En las últimas horas trascendió un borrador del proyecto de declaración voluntaria de activos no exteriorizados. Las alícuotas para los bienes del país y del exterior que sean repatriados subirán gradualmente del 2,5% al 5% y finalmente al 7,5%, dependiendo de la fecha en que la persona o empresa ingrese al régimen. Si no hay repatriación, se duplicarán esas alícuotas.

Otro aspecto relevante es que no podrán blanquear capitales los funcionarios públicos que hayan estado en funciones entre el 1ro de enero de 2010 y la vigencia de la ley, ni tampoco sus familiares directos (cónyuges, convivientes, padres e hijos).

También se habilita la figura del colaborador, es decir, cualquier persona que ayude a la AFIP a detectar o localizar bienes no declarados en el país y en el exterior. El colaborador gozará de protección y de reserva de identidad, y recibirá una recompensa de, como máximo, el 20% de lo recaudado.

Otros temas

Además del blanqueo y del proyecto vinculado a la coparticipación porteña, hay al menos dos temas en la mira del Frente de Todos para el período extraordinario. Uno es una iniciativa pedida por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) para prevenir y castigar el lavado de activos, que tiene un buen grado de acuerdo con Juntos por el Cambio.

El otro proyecto es el de fomento de la agroindustria, empujado fuertemente por Massa. En este caso, la oposición pedía modificaciones al proyecto del Ejecutivo, a lo que se agregó el cambio de ministro a mitad de año (Juan José Bahillo por Julián Domínguez). El oficialismo cree que está cerca de poder dictaminar en comisiones.

El Frente de Todos tuvo un cierre de año para el olvido: no pudo reelegir a la presidenta de la cámara, Cecilia Moreau (continúa en el cargo a pesar de no haber sido votada) y tampoco logró aprobar la creación de universidades nacionales (tuvo dos intentos fallidos) ni la nueva moratoria previsional.

A pesar de eso, en el oficialismo afirman que la relación personal con los líderes de la oposición no está quebrada y esperan reencauzar el diálogo. “A mí no me rebaja como presidente del bloque oficialista ir al despacho de (Mario) Negri o de (Cristian) Ritondo a ver cómo destrabamos esto”, expresó Germán Martínez en los últimos días.