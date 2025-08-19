Dos diputados de Neuquén están en las listas de candidatos de octubre, pero no tendrán licencia

Tras el cierre de listas para las elecciones del 26 de octubre, se confirmó que solo dos diputados de Neuquén deberán compatibilizar el trabajo de sus bancas con la campaña rumbo a las legislativas. En la Legislatura no es obligación que se tomen licencia como sí ocurre en el gabinete provincial, por ejemplo: Julieta Corroza y Juan Luis «Pepé» Ousset, quienes encabezarán la boleta de La Neuquinidad, dejarán sus ministerios a cargo de dos de sus pares del gobierno.

Los únicos diputados que se postularon para ser candidatos en las legislativas nacionales son los dos del FIT Unidad: Andrés Blanco y Julieta Ocampo. El legislador del PTS encabeza la lista en el tramo de senadores y su par de bancada, referente de Izquierda Socialista, en el de diputados.

En la Legislatura no está la obligación para quienes sean candidatos de tomarse licencia: deben combinar la actividad de campaña con la de sus bancas. En el caso del FIT, además, son las únicas con las que cuenta el espacio, que no querrá descuidar su voto en comisiones ni en el recinto cuando se den los debates.

En el 2021, el entonces vicegobernador Marcos Koopmann había reclamado que los diputados que fueran candidatos dejaran temporalmente su función para no afectar la productividad de la Cámara.

«Si no me tomé la licencia es porque no hay nada que me obligue», le había contestado la diputada Ayelén Quiroga, quien en ese entonces iba como segunda precandidata a diputada nacional en la lista de Cambia Neuquén.

«Yo no pienso dejar esta banca sin mi voto», había cuestionado la exlegisladora. Naturalmente, la idea de Koopmann no prosperó. Es más: ese debate sirvió para recordar que la Legislatura ni siquiera cuenta con un régimen de la licencia por maternidad para las diputadas.