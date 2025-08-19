La Legislatura de Neuquén baja la intensidad para moverse al ritmo de octubre: las leyes que faltan y las que se demoran

Los diputados de Neuquén pusieron freno de mano a la actividad este segundo semestre, en coincidencia con el inicio del cronograma para las elecciones del 26 de octubre que tuvieron este domingo su primer hito: el cierre de listas para competir por las bancas del Congreso.

Si bien, a diferencia de otros años, solo dos integrantes de la Cámara asumirán candidaturas (Andrés Blanco y Julieta Ocampo del FIT U), la mayoría de los partidos ya tiene el foco puesto en la contienda que plebiscitará el gobierno de Javier Milei en la provincia y en todo el país. Y Rolando Figueroa tiene especial interés en obtener un buen resultado con una campaña cuyo motor será más la gestión y la obra pública que las iniciativas legislativas.

Esta semana estaban previstas dos sesiones ordinarias, pero había conversaciones en los bloques para dejar en pie solo la del miércoles: no hay ningún proyecto de ley que pueda llegar con despacho y que requiera una doble votación, en general y particular al día siguiente.

Diputados consultados por Diario RÍO NEGRO coincidieron con que las iniciativas más importantes que quedan de aquí a fin de año son tres: la obligación de realizar exámenes toxicológicos a funcionarios políticos y judiciales, cuyo dictamen se terminará de pulir la semana que viene en la comisión de Asuntos Constitucionales; la ley del Sistema Provincial de Manejo de Fuego, que la presentó el gobernador y aún no tuvo despacho de la comisión de Ambiente; además del paquete presupuestario e impositivo que ingresará recién pasada la elección de octubre.

En el tintero está también la reforma procesal civil, que pareciera avanzar con algo de prisa. Este martes dará otra presentación el asesor y jurista Gustavo Calvinho, quien ya puso a disposición de los diputados un «primer avance» con 122 artículos para lo que será el nuevo Código Procesal Civil y Comercial.

Este martes entregará un segundo paquete para que quede bajo análisis de la comisión especial interpoderes y, por ese motivo, se suspenderá Asuntos Constitucionales que tiene en trámite la ley para los narcotest.

Menos sesiones, pero más leyes

Por fuera de esta agenda, todavía es posible que ingrese otra iniciativa de Figueroa de carácter más social para la cual puso a trabajar a un estrecho grupo de colaboradores.

La Legislatura lleva realizadas, hasta ahora, 16 sesiones ordinarias y solo una especial, la de apertura del período legislativo del 1 de marzo. El año pasado, para mediados de agosto, los diputados ya se habían reunido en 17 sesiones ordinarias y siete especiales: fue el inicio de la gestión de Figueroa con una agresiva estrategia de iniciativas parlamentarias que consiguió aprobar con amplias mayorías.

Sin embargo, el caudal de leyes aprobadas hasta ahora fue mayor este 2025: hasta la última sesión, se habían aprobado 30 iniciativas, mientras que en igual período del 2024 habían sido 25.