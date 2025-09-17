El Gobierno de Javier Milei destinó menos recursos para obra pública en el Presupuesto 2026

El Gobierno de Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 en el Congreso. En el texto que envió el presidente se indicó que las partidas de gastos de capital de la Administración Nacional, se aumentaron un 50%, un cifra por encima de la inflación proyectada (10,1%). Pero se marcó que el gasto total representará el 0,3% del Producto Bruto Interno (PBI). Eso significa que será más bajo en comparación al del 2024. Desde la Cámara Argentina de la Construcción señalaron no ven que haya un aumento en lo destinado al sector.

Presupuesto 2026: los datos para partidas de gastos de capital

Dentro de los gastos, el componente principal es transferencias de capital, que es un 49,7% del total y tuvo un aumento del 81,4%. Desde el medio Ámbito señalaron que la inversión real directa alcanzó una suba de 6,1%, mientras que la inversión financiera asciende 41%. Se precisó que el total a gastar para el próximo año sería $3,286 billones.

Desde la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) no fueron optimistas con los datos. «No hay ningún aumento. Es el mismo porcentaje del 0,4% del PBI, igual que este año», opinó el titular de Camarco, Gustavo Weiss, según citó Ámbito.

Incluso la cifra podría ser más baja. Según cálculos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) el gasto de capital equivaldría a 0,32% del PBI. Además, el que corresponde a 2025 sería menor (0,25%).

En lo que se refiere al sector de la construcción, datos del Indec mostraron que la actividad cayó un 20,77% entre noviembre de 2023 y julio de este 2025.

Algunas definiciones de Javier Milei en el Presupuesto 2026

Durante su mensaje por cadena nacional, el presidente anunció que el Presupuesto 2026 “asigna 4,8 billones de pesos a las universidades”, además de “un aumento del gasto en jubilaciones de un 5% y en salud un 17%, ambas partidas por encima de la inflación”.

También señaló que “habiendo realizado las auditorías pertinentes, el monto recibido por cada pensionado por discapacidad también aumentará en un 5% por encima de la inflación de 2026”.

También se refirió a las obras. “Por primera vez en décadas, en vez de que el sector privado financia al sector público, este superávit permitirá al sector privado para que desarrollen obras fundamentales que hacen a la infraestructura y logística del país”, afirmó en su mensaje.