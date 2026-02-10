Neuquén rechazó enviar al fuero federal la causa contra una banda narco y la seguirá investigando por microtráfico

La Justicia provincial mantuvo la causa contra nueve acusados de integrar una banda narco.

La Justicia provincial de Neuquén continuará investigando a una banda integrada por nueve personas acusadas de comercializar estupefacientes en San Martín de los Andes, tras un fallo del Tribunal de Impugnación. La resolución, dictada por unanimidad, respaldó el planteo del Ministerio Público Fiscal (MPF) y rechazó los pedidos de la defensa para que la causa pase al fuero federal.

Competencia provincial confirmada

El Tribunal de Impugnación validó lo actuado por la fiscalía de San Martín de los Andes, representada por el fiscal jefe Gastón Ávila y el asistente letrado Federico Sura.

Ambos sostuvieron que el caso debe tramitar en la justicia provincial, ya que se trata de una investigación vinculada al último eslabón de la cadena de comercialización, es decir, el microtráfico orientado a la venta al consumidor final.

La investigación del MPF: nueve imputados

Durante la audiencia, el MPF explicó que la teoría del caso fue presentada en noviembre de 2025, cuando se imputó a ocho varones y una mujer por integrar una organización que operó al menos entre junio y agosto de 2025.

Según la acusación, la banda contaba con una clara división de tareas para sostener la venta de drogas en distintos puntos de la ciudad.

Liderazgo desde una comisaría en Centenario

De acuerdo con la investigación, el presunto líder impartía órdenes desde su lugar de detención en la comisaría Quinta de Centenario.

Desde allí, enviaba a otros dos acusados para entregar sustancias y realizar cobros a otro hombre, residente en San Martín de los Andes.

Organización local y manejo del dinero

En el esquema descripto por la fiscalía, uno de ellos actuaba como organizador local: recibía la droga, la distribuía entre vendedores y concentraba el dinero recaudado.

Para el movimiento de fondos, la banda utilizaba cuentas de Mercado Pago a nombre del organizador local y de otro hombre, quien colaboraba con tareas de contabilidad y control financiero.

Puntos de venta en barrios de la ciudad

La organización contaba con puntos de venta tipo “kioscos” ubicados en el barrio Gobernadores Neuquinos y en Chacra 30.

Estos lugares eran operados por otros tres involucrados, quienes se encargaban del comercio directo al consumidor final.

Ventas detectadas y cifras millonarias

La investigación, realizada en conjunto con la Policía provincial, permitió establecer que una de las personas investigadas concretó al menos 63 operaciones de venta en poco más de un mes.

Según se detalló, esas maniobras generaron ingresos superiores a 1,8 millones de pesos, lo que reforzó la hipótesis de una estructura organizada y sostenida en el tiempo.

El rol de una mujer imputada

También se imputó a una de los participantes de la banda haber facilitado su domicilio en el barrio Gobernadores Neuquinos desde el 31 de julio hasta el 20 de agosto de 2025.

Allí, dos implicados, junto a otras personas no identificadas, habrían almacenado y comercializado los estupefacientes.

Delitos atribuidos y agravantes

El MPF atribuyó a los nueve imputados el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio, agravado por la participación organizada de tres o más personas, en calidad de coautores.

En algunos casos, se sumaron figuras en concurso ideal por tenencia con fines de comercialización, también agravadas por la participación organizada.

El planteo de la defensa: ¿fuero federal?

La defensa impugnó la formulación de cargos al sostener que la descripción fiscal incluía transporte y distribución, lo que, a su criterio, corresponde a delitos de competencia federal.

En el caso del organizador local., además, se argumentó que mantener la causa en el ámbito provincial afectaba la garantía del juez natural, debido a legajos abiertos en la justicia federal de Zapala.

La resolución del Tribunal de Impugnación

El tribunal, integrado por los jueces Nazareno Eulogio, Liliana Deiub y Estefanía Sauli, declaró admisible la impugnación pero rechazó los planteos defensivos.

Así, confirmó la competencia provincial, tal como lo había resuelto el juez de garantías Maximiliano Bagnat al avalar la formulación de cargos.

El tribunal remarcó que “no se está investigando un delito que no sea el de los últimos eslabones de la cadena” y subrayó que ese aspecto “es lo que se ha desfederalizado y en lo que tiene competencia la provincia de Neuquén”.

Por qué no se envió la causa a Zapala

El fallo también desestimó el argumento sobre causas federales conexas, ya que esos expedientes no registraron avances procesales ni indagatorias en dos años.

Además, se advirtió que remitir el caso al Juzgado Federal de Zapala, ubicado a más de 200 kilómetros, perjudicaría a la mayoría de los imputados, residentes en San Martín de los Andes y con defensa local.

Próximos pasos en la investigación

Con este fallo, el Ministerio Público Fiscal quedó en condiciones de avanzar hacia la etapa final de la investigación, prevista en principio para marzo próximo.

La causa continuará bajo la órbita de la justicia provincial de Neuquén, en el marco de las políticas de persecución del microtráfico en la región.