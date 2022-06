El MPN criticó, pero faltó a la cita con la CNEA para reactivar la planta de agua pesada

La presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Adriana Serquis, visitó esta semana la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) de Arroyito y se comprometió a trabajar para reactivarla, pero pidió el «apoyo» del gobierno de Neuquén para que le condone impuestos y provea gas natural al costo. La recorrida de la funcionaria fue acompañada por diputados provinciales y trabajadores nucleados en ATE, pero llamativamente ningún representante del MPN ni del Poder Ejecutivo asistió al encuentro.

La provincia había salido al cruce de la CNEA la semana pasada, luego de que el gerente general, Daniel Bianchi, recordara que es el organismo nuclear el propietario de la PIAP y que «cualquier proyecto como la producción de hidrógeno o de urea tendrán que ser acordados» con él. También planteó que la prioridad es la producción de agua pesada, frente a los proyectos que tiene el gobierno de Omar Gutiérrez para reconvertirla.

Fue el titular de la ADI-NQN, José Brillo, quien salió a cuestionar al funcionario nacional. «La PIAP hoy se encuentra sin funcionar, lamentablemente, y presenta una serie de ventajas tecnológicas que la convierten en una alternativa inmediata y de inversiones manejables. Sin dejar de producir agua pesada en las cantidades que consumiría el país», planteó.

El lunes fue la propia presidenta de CNEA, Adriana Serquis, quien recorrió el complejo industrial de Arroyito y devolvió gentilezas al MPN. «Quisiéramos pedir a las autoridades del gobierno de Neuquén el apoyo para que la puesta en marcha ocurra de la mejor manera, volviendo a tener un proyecto y un acuerdo en el cual se condonen los impuestos como ocurrió cuando se produjo agua pesada antes del gobierno anterior», detalló.

También dijo que se necesita trabajar con la provincia «para que pueda hacerse uso del gas natural, que sabemos que representa un tercio del costo de la producción». «Se había hecho un acuerdo para que esto pudiera hacerse al costo. La provincia de Neuquén es rica en este recurso, y necesitamos ese apoyo», afirmó durante la visita.

La funcionaria insistió con que el plan de poder utilizar la planta para la producción de urea como fertilizante natural «o quizás en algún futuro, quizás no tan cercano, con la producción de hidrógeno, es posible siempre y cuando se consigan las inversiones, y siempre y cuando la planta esté en marcha». «Pero nuestra prioridad es que produzca agua pesada, porque es parte de ese gran complejo que corresponde al sector nuclear argentino, al sector científico-tecnológico, y a la soberanía energética nacional», aseguró.

Cuestionaron que «no hubo nada concreto»

De la visita participaron los diputados Soledad Salaburu (Frente de Todos), Andrés Blanco (PTS-FIT), César Gass (Juntos por el Cambio), Carlos Coggiola (Democracia Cristiana), Andrés Peressini y Laura Bonotti (Siempre), y el legislador nacional Pablo Cervi (Juntos por el Cambio).

Fue Gass quien planteó en la sesión del miércoles su malestar porque los representantes del gobierno o del bloque emepenista no hubieran participado de la visita, aunque también cuestionó que la funcionaria no dejó respuestas «concretas» sobre la reactivación de la PIAP.

«La presidenta debo reconocer que tuvo amabilidad, tuvo la deferencia de ir, pero respuestas claras no hubo. No sabemos si vamos a terminar con una planta de agua pesada, de fertilizantes, o de hidrógeno verde o azul, pero no hay nada concreto», cuestionó.

«Nos hubiera gustado que estuviera representado el gobierno de la provincia o los diputados del MPN, porque es un enclave que tenemos acá en la provincia, una planta de agua pesada que no está funcionando, con un proyecto que no sabemos para dónde está encaminado», indicó.

Según planteó Serquis en la recorrida, la clave es obtener un refuerzo presupuestario para comenzar las tareas de reactivación, que demandarían unos dos años. Ayer se publicó el decreto del Poder Ejecutivo Nacional con la ampliación para todos los organismos.

La Empresa Neuquina de Servicios e Ingeniería (ENSI), administradora de la planta, figura con una asignación de 1.400 millones de pesos.