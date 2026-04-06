El Nuevo Parque Central sobre Ruta 65 queda a la espera de definiciones en Fernández oro

En Fernández Oro, el proyecto para llevar adelante la creación de nuevos espacios dentro del Parque Central, sobre Ruta 65 en el sector de calle Rivadavia y Museo Estación Cultural, quedaría «suspendido hasta nuevo aviso», según confirmó el presidente del Concejo Deliberante, Ariel Vidal, en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

La iniciativa propone la creación de un espacio recreativo que incluye ciclovía y la continuidad de la parquización en el sector. Sin embargo, el plan de obras se vio atravesado por una disputa con el cuerpo de bomberos de la ciudad debido a que ese mismo espacio había sido comprometido para la construcción de un futuro cuartel durante el gobierno anterior.

«El proyecto no fue archivado, sólo por el momento se va a suspender hasta tener mayor claridad sobre todos los factores que entran en juego y charlar con todos los actores, incluyendo el acta acuerdo previo con los bomberos», afirmó Vidal.

Desde el municipio afirmaron que este proyecto forma parte de una planificación que «ya tuvo avances concretos, como la continuidad de la ciclovía desde el Acceso Iguazú hasta el acceso por calle Rivadavia, junto con mejoras en infraestructura y obras complementarias en ese sector».

La oposición cuestionó la medida y adelantó que no acompañará la propuesta

Los concejales Christian Artero (Frente de Oro) y Antonella Crespo (La Libertad Avanza) adelantaron que no acompañarán con su voto. Según explicó Artero en diálogo con este medio la iniciativa no se trata de una obra pública municipal, sino de un «acuerdo con un privado que incluye excepciones al código de planeamiento urbano».

«Se le permite a un desarrollador hacer un loteo en contravención al código. Es una zona donde el mínimo es de 1000 m² por lote y se lo autoriza a hacerlo en 500», afirmó el edil. Además, advirtió que esto implicaría un beneficio directo para el desarrollador, ya que podría duplicar la cantidad de terrenos comercializables.

También, cuestionó que el municipio resignaría tierras que deberían incorporarse al patrimonio público. «El privado debería ceder unos 10 mil m² de espacios verdes y otros 6.000 de reserva municipal, pero el Ejecutivo decide no recibirlos y permitir que también los subdivida y los venda«, sostuvo.

En ese sentido, aseguró que «la cesión es de unos 16 mil m²», lo que -según estimó- equivale a unos 32 lotes adicionales en una de las zonas residenciales más cotizadas de Fernández Oro, correspondiente al desarrollo conocido como Piedras Blancas III. A cambio, el desarrollador se comprometería a realizar una serie de obras en el sector.

Sin embargo, desde la oposición descreditaron tanto la medida como el accionar con el que se procedió. «Esto surge de un acuerdo del Ejecutivo con el privado, pero cualquier excepción al código y este tipo de contraprestaciones deben ser aprobadas por el Concejo Deliberante», remarcó.

El convenio -que ya fue ingresado formalmente al Concejo Deliberante- requiere la aprobación de dos tercios del cuerpo, un número que hoy el oficialismo no alcanza. Sin embargo, desde el cuerpo legislativo remarcaron que el expediente no será archivado, sino que entrará en una etapa de revisión.

Bomberos en desacuerdo con las alternativas brindadas por el Muncipio

El punto más conflictivo del proyecto es el destino de una fracción del predio donde se proyecta el espacio verde. En diálogo con este medio, Gabriela Herrera, prensa del cuerpo de bomberos, sostuvo que ese lugar ya había sido asignado para la construcción de un futuro cuartel durante la gestión de Mariano Lavín, cuando Gustavo Amati se desempeñaba como concejal.

Sin embargo, señalaron que la situación cambió recientemente. «El 5 de marzo de este año nos notifican que las acciones para donar esas tierras habían resultado infructuosas. Para nosotros eso es una decisión de no continuar con esa voluntad«, indicaron.

También remarcaron la falta de previsibilidad y diálogo en el proceso. «Nosotros nos enteramos de que había un proyecto de parquización con un privado el mismo día que nos reunimos con el Concejo Deliberante«, afirmaron.

Respecto a las alternativas ofrecidas por el Ejecutivo, desde la institución fueron críticos y sostuvieron que no cumplen con los requisitos operativos. «No vemos nada que pueda ser beneficioso para la comunidad. Algunas no tienen salida rápida a la ruta, otras están muy alejadas o rodeadas de viviendas», señalaron.

En ese sentido, insistieron en que la ubicación original sigue siendo la más adecuada: «Seguimos entendiendo que entre todas las opciones la más conveniente operativamente es la que se había planteado en ese momento».