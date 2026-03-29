El tablero de desafíos internos y externos que debe resolver el Gobierno de Javier Milei: la estrategia sobre Manuel Adorni

El Gobierno de Javier Milei termina el mes con un soplo de aire fresco, gracias a la decisión de la Justicia de Estados Unidos de anular la condena por el caso YPF que obligaba al país a pagar USD 16 mil millones.

Pero tiene todavía un tablero de conflictos internos y externos que debe resolver en el corto plazo, con el caso Manuel Adorni en primer plano.

Manuel Adorni y una mayor exposición

Lo que más energías ocupa por estos días al oficialismo es la situación de su jefe de Gabinete. Es un activo devaluado por la sucesión de hechos que protagonizó desde que viajó a la “Argentina Week” de Estados Unidos con su mujer Bettina Angeletti.

Episodios que incluyeron explicaciones que no colmaron expectativas, porque Adorni no mostró documentación que demuestre que el viaje a Punta del Este lo pagó él como sostuvo, y que dejaron su caso en estado vivo.

Por eso, cada ala del oficialismo, desde Karina Milei hasta Santiago Caputo, tras diferencias que quedaron expuestas en torno a la estrategia electoral en 2025, trabajan para apuntar al exvocero presidencial.

No solo resaltaron su figura en la semana que pasó y a partir de la conferencia de prensa: también pretenden que protagonice conferencias de prensa cada vez que la administración Javier Milei tenga un anuncio de relevancia.

Paralelamente, además de mostrarlo activo, tratarán de que hable de otros temas que no sean su situación judicial. Para la gestión libertaria, es un problema que su jefe de Gabinete esté a la defensiva todo el tiempo y bajo asedio mediático constante. La apuesta es que conforme vayan pasando los días, el tema se diluya en la agenda.

La repercusión de la conferencia de Manuel Adorni

No pasan desapercibidos algunos informes del impacto de la problemática en redes sociales. La consultora Enter Comunicación analizó el impacto en el ecosistema digital de la conferencia del exvocero presidencial, en un informe que resalta que el evento reactivó el conflicto: la conferencia disparó un +224% en la conversación, con 129.288 menciones en un solo día y un alcance potencial de 10 millones de cuentas.

El clima negativo fue dominante (59%): la audiencia calificó la actitud de Adorni como “soberbia” y “evasiva”. La apelación a su “vida privada” fue leída como falta de transparencia y contradicción con el discurso de ajuste. También el ministro coordinador supo ser tendencia en X: “Adorni” fue #1 durante 22 horas consecutivas. A su vez, se instalaron términos como “Soberbio”, “Gabinete” y “Punta del Este”.

En la Casa Rosada hay consciencia de estos puntos complejos pero confían en que se puede revertir la situación. Recuerdan otros casos en los que el oficialismo estuvo en aprietos, en pleno año electoral, como la investigación por presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Y salió indemne. “Es un tema cerrado, seguimos para adelante”, dijo una persona con diálogo fluido con el jefe de ministros.

Inflación, otro de los temas que acapara la atención

Fuera del plano interno, las variaciones del precio internacional del petróleo pueden generar inestabilidad en los precios. Ante este panorama, desde hace semanas que el tema está en el radar del equipo económico y la secretaría de Energía que lidera Carmen Tettamanti anunció que el Gobierno adecuó la norma de calidad de naftas para amortiguar el impacto del precio del crudo en surtidor.

Lógicamente, que una escalada de la inflación es un temor de Luis “Toto” Caputo, el titular de Hacienda, y se van a lanzar las redes necesarias para que los valores no tengan variaciones. Se trata del principal activo del Gobierno que no puede ser golpeado y menos en estos momentos.

A este combo, se le añade una calle que se puede recalentar. En los últimos días, hubo renovados contactos del frente piqueteros, con diversas organizaciones que unieron fuerzas para lanzar un plan de lucha. Después de varios meses sin contacto, la eliminación del salario social complementario amalgamó a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), a Libres del Sur, Barrios de Pie y el Frente de Lucha Piquetero, entre otras agrupaciones.

“Definimos avanzar en un plan de lucha conjunto que comenzará el próximo martes 31 con asambleas en las estaciones de tren y otros puntos. Y continuará el 7 de abril con una gran Jornada nacional de cortes y ollas populares en todo el país”, definieron las organizaciones, en un intento de llamar la atención de un Gobierno que hasta el momento exhibió control de la calle.

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