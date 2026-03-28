«Imperium sine fine»: el mensaje de Santiago Caputo tras el fallo de YPF a favor de la Argentina

"Imperio sin fin": el mensaje de Santiago Caputo tras el fallo de YPF a favor de la Argentina

La medida judicial que evita el pago de 16.000 millones de dólares a Burfod por la expropiación de YPF generó repercusión a nivel nacional e internacional. El fallo fue celebrado por el oficialismo que destacó que se trata de una victoria histórica que se la atribuyen a la gestión de Javier Milei.

El presidente realizó una cadena nacional para hablar sobre la decisión que tomó el tribunal de apelaciones de Estados Unidos. Su mensaje estuvo cargado de críticas a la gestión anterior y fue replicado en redes sociales por los integrantes de su equipo, entre ellos Santiago Caputo.

El posteo de Santiago Caputo

El asesor presidencial hizo uso de su cuenta en X para reivindicar el mensaje del presidente durante su discurso con una consigna que apeló al simbolismo histórico y al respaldo de la gestión actual.

Caputo, el sobresaliente estratega gubernamental, reforzó la autoridad de Milei y escribi: «Imperium sine fine». El posteo lo acompañó con una fotografía que retrata al mandatario junto a su equipo de trabajo en los despachos de la Casa Rosada.

La expresión, cuya traducción al castellano es «imperio sin fin», se enmarca en la tendencia del asesor de recurrir a citas clásicas en momentos de alta exposición política.

La publicación llegó en un contexto de particular relevancia para el Gobierno, no solo por el alivio financiero que representa la resolución judicial, sino también por las dinámicas internas dentro del oficialismo.

El mensaje de Caputo fue desafiante porque pese a las versiones que señalan una tensión creciente con el sector que responde a la secretaria presidencial, Karina Milei, el asesor optó tomar un gesto de alineamiento con la figura presidencial. Con su mensaje buscó proyectar una imágen de consolidación del proyecto libertario tras el anuncio oficial.

Con información de NA