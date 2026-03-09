Estudiantes del CET 3 de Roca reclaman abrir otro curso por la «superpoblación» en sexto: qué dijo Educación

Los estudiantes de sexto año del CET N°3 de Roca realizaron este lunes una sentada frente al establecimiento para reclamar la apertura de una nueva división. Las familias advierten que, si no se crea otro curso, los alumnos quedarían en aulas superpobladas y con recursos insuficientes para el desarrollo de las clases.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, la directora general de Educación, Marcela Strahl, señaló que la situación se encamina a una resolución en los próximos días. Explicaron que la matrícula definitiva del último año se confirmó la semana pasada, tras el período complementario de exámenes, y que a partir de ese dato ya se inició el trámite para crear otra división. Según indicaron, la resolución podría salir esta semana.

El planteo se arrastra desde septiembre del año pasado, cuando el equipo directivo solicitó al Ministerio de Educación la creación de otra división para el último año. Ante la falta de una confirmación oficial al inicio del ciclo lectivo, familias y estudiantes decidieron avanzar con el reclamo.

Reclamo de familias del CET 3 y amparo judicial en curso

Estudiantes comenzaron la sentada durante la mañana de este lunes. Foto: Alejandro Carnevale.

Según indicaron los padres, la preocupación principal es la cantidad de estudiantes por aula y la falta de equipamiento para las prácticas. Advirtieron que, si no se abre otra división, los cursos podrían quedar con entre 38 y 39 alumnos. “Ahora estamos en un curso que es para 32 y estamos súper amontonados”, expresó Natali, una de las madres que participa del reclamo.

La madre también explicó que las familias decidieron recurrir a la vía judicial ante la falta de una respuesta oficial. “Hoy a la mañana se presentó el recurso de amparo en el Juzgado de Paz”, señaló, en referencia a la presentación realizada para solicitar que se habilite otra división.

Además, mencionó limitaciones en los recursos disponibles para las actividades de taller. En el área de informática, por ejemplo, hay 27 computadoras, un número menor al de estudiantes que podría tener cada curso si no se habilita otra división.

Mientras se desarrollaba la protesta, padres, alumnos, integrantes del sindicato docente Unter y el equipo directivo mantuvieron una reunión dentro de la institución para exponer sus posiciones y analizar posibles soluciones.

Desde el gremio de docente Unter señalaron que acompañan el reclamo de la comunidad educativa. “Hoy nos encontramos acompañando este reclamo porque no habilitar un curso implica que los estudiantes tengan que estar en aulas que no tienen el espacio suficiente para contener a 35 estudiantes”, indicaron.

También remarcaron que la dirección del establecimiento había solicitado la creación de la nueva división con anticipación.

“Los equipos directivos ya habían pedido la creación en septiembre, cuando se hace la proyección de matrícula para el año siguiente». Laura Ortiz, secretaria general de Unter.

Además, desde el sindicato plantearon que la solución debería ser más amplia. “No queremos que sea una medida solo por este año, porque los cursos que vienen también son muy numerosos”, advirtieron.

Qué dijeron desde Educación Río Negro: “La resolución debería salir en estos días”

Desde el Ministerio de Educación de Río Negro aseguraron que la creación de la nueva división ya fue tramitada y que la resolución podría conocerse en los próximos días. La directora general de Educación, Marcela Strahl, explicó que inicialmente no se había habilitado otro curso porque «la matrícula definitiva aún no estaba confirmada».

“Hoy tenemos una matrícula de 94 estudiantes. El jueves pasado se procedió a tramitar la creación de una cuarta división del cuarto año del ciclo superior”, indicó.

Según detalló la funcionaria, una vez habilitada la nueva división los cursos quedarían con un promedio de entre 22 y 23 estudiantes por aula. “Queremos llevar tranquilidad a las familias. Estábamos en conocimiento de la situación y la creación de la nueva división ya está tramitada”, afirmó.

Mientras se espera la resolución oficial, los estudiantes adelantaron que continuarán con la medida frente al establecimiento hasta tener una respuesta formal del Ministerio.