Fernández Oro destinará el 10% de tasas a salarios municipales: más de $100 millones al año

El Concejo Deliberante de Fernández Oro aprobó por unanimidad el proyecto de ordenanza presentado por los gremios Asociación de Trabajadores Municipales (Asotramu), Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

La iniciativa propone destinar el 10% de la recaudación de las tasas retributivas a la conformación de un fondo exclusivo para el personal municipal.

El proyecto el fondo se integraría con un porcentaje fijo de la recaudación mensual efectiva de las tasas retributivas y se abonaría como un adicional no remunerativo y de carácter general. El beneficio alcanzará a unos 200 agentes municipales aproximadamente, tanto permanentes como contratados, quedando expresamente excluidos los funcionarios políticos y cargos electivos.

La votación dejó posturas diferenciadas: acompañaron el proyecto los concejales Antonella Crespo (LLA) y Christian Artero (Frente de Oro), mientras que la edil Mariana Marini (JSRN) votó en contra y Ariel Vidal (JSRN) se ausentó de la sesión.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el concejal Christian Artero afirmó que la situación financiera municipal no se verá afectada y que no se verá reflejado en aumentos para los vecinos. «Recordemos que los salarios orenses son los más bajos de la provincia», sostuvo el edil.

«Es necesario que los recursos coparticipables de la ciudad sean ajustados ante el incremento poblacional de nuestra ciudad. Lamentablemente esto es un parche, la solución definitiva de la recomposición salarial llegará cuando Weretilneck cumpla con su promesa de darle a Fernández Oro los recursos que los orenses aportamos todos los meses», afirmó Artero.

Según estimaciones de los gremios basadas en el Presupuesto Municipal 2026, el esquema permitirá destinar alrededor de $700.000 por trabajador al año, un monto estaría sujeto al desempeño de la recaudación local. “Un promedio mensual de 58 mil pesos aproximadamente”, precisó el concejal Artero.

Fondo anual $140 millones es el monto anual estimado de erogación, financiado con el 10% de las tasas retributivas, para cubrir el adicional salarial de los 200 empleados municipales.

Desde las organizaciones sindicales celebraron la aprobación y destacaron el cambio que implica en la política salarial local. “Es un paso histórico en la lucha por la dignificación del salario municipal”, señalaron en un comunicado conjunto.

También remarcaron que la iniciativa no implica aumentar impuestos, sino redistribuir parte de los ingresos existentes. “El reconocimiento al esfuerzo cotidiano de quienes sostienen los servicios públicos finalmente se traduce en una mejora concreta. Esto no implica un aumento de los impuestos al vecino, sino una asignación más justa de los recursos que ya cobra la Municipalidad”, expresaron.

Los gremios añadieron que destinar el 10% de la recaudación de tasas tendrá “un impacto presupuestario bajo, pero permitiría una mejora perceptible en los ingresos de las familias municipales”.