Multas mensuales a construcciones irregulares: el proyecto en debate en Fernández Oro

El Concejo Deliberante de Fernández Oro comenzó a debatir una ordenanza que crea un sistema de multas mensuales para obras sin regularizar. El proyecto, impulsado por la Secretaría de Desarrollo Territorial y acompañado por el Ejecutivo, busca ordenar el crecimiento urbano y actualizar un esquema que quedó desfasado respecto de otras ciudades del Alto Valle.

La iniciativa que ingresó al Concejo Deliberante se apoya en un diagnóstico detallado: la normativa edilicia y urbanística vigente establece obligaciones claras, pero el municipio detectó una “continua inobservancia” de las reglas, incluso luego de las notificaciones y plazos otorgados para regularizar.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, la secretaria de Desarrollo Territorial del municipio, Luisina Fuentealba aclaró que el esquema toma como referencia experiencias vigentes en la región y remarcó que el objetivo no es sancionar de inmediato, sino ordenar. “Es importante enfatizar esto: la idea es darles a los vecinos un plazo para que readecuen su antirreglamentariedad. No es aplicar la multa de forma tajante”, explicó.

Además, subrayó que antes de llegar a la instancia del cobro habrá un proceso de notificación y de adecuación. “Antes de implementarlo, se va a notificar al vecino y se le dará un plazo para que regularice la situación. Si la persona decide no hacerlo, ahí sí comenzará a cobrarse la multa”, detalló.

“Hasta ahora, el vecino que cumplía y el que no cumplía eran tratados casi igual. Con este sistema, la idea es premiar a quienes hacen las cosas como corresponde», Luisina Fuentealba, secretaria de Desarrollo Territorial de Fernández Oro.

La funcionaria agregó que la propuesta prevé una clasificación de infracciones para determinar distintos valores. «Esta carga impositiva, para llamarlo de alguna manera que no sea multa, se dividiría en dos: en faltas leves y graves. Así también hay distintos montos, porque no es lo mismo una infracción de orden urbanístico que una que afecta directamente a los usuarios del edificio”, desarrolló.

Finalmente, recordó que aún faltan definiciones técnicas para la versión final del proyecto que ya ingresó al Concejo Deliberante. “Hay que regular bien los plazos, los montos de la multa”, concluyó.

«Construcciones antirreglamentarias»: cómo se aplicarían las multas si se aprueba el proyecto

El anteproyecto establece un sistema de multas progresivas, graduadas según la gravedad de la infracción —clasificadas como leves o graves—, que se aplicarán a las obras que no cumplan con las normas de Edificación y de Planeamiento vigentes. Las multas se determinarán en base a la unidad municipal U.M.A.M. y tendrán carácter mensual y permanente, integrándose a la liquidación habitual de tasas retributivas.

El proyecto dispone que las multas alcanzarán a todas las parcelas detectadas en infracción o que deban regularizar documentación en la Secretaría de Desarrollo Territorial. Cuando exista más de una unidad locativa o funcional dentro de una misma parcela, la sanción se aplicará a cada una de ellas en el monto que corresponda según su categoría de falta.

Además, la propuesta fija un plazo de 180 días desde su sanción para la puesta en vigencia del nuevo cuadro de multas. Durante ese período, quienes inicien el trámite de regularización mediante el formulario oficial quedarán exceptuados del cobro progresivo; pero, una vez vencido el plazo y comprobada la persistencia de la falta, las nuevas multas se aplicarán con retroactividad a la fecha de inicio del expediente.

Las infracciones más recurrentes en Fernández Oro

El diagnóstico incluido en el proyecto señala que una de las infracciones más habituales es el incumplimiento en la presentación obligatoria de planos, tanto de obras ejecutadas como de las que están en proceso. La falta de esa documentación impide la fiscalización y afecta la seguridad de personas y bienes privados, públicos y de terceros.

Otro conjunto de infracciones corresponde a las de carácter urbanístico, que afectan intereses generales del ciudadano. Entre ellas se mencionan construcciones que exceden las superficies máximas permitidas según los factores de ocupación y uso del suelo, reducen las superficies libres obligatorias, realizan usos no autorizados del espacio privado o incumplen la obligación de contar con cocheras cuando la normativa lo exige.

El proyecto también identifica infracciones que afectan directamente a los usuarios de los edificios, como incumplimientos en las dimensiones mínimas de locales y patios, o condiciones que impactan en la calidad de vida dentro de la vivienda. La ordenanza señala que la sola multa vigente hasta ahora no resultó suficiente para evitar la reincidencia, y que incluso permitió decisiones “especulativas” de propietarios que preferían pagar el sellado antes que adecuar la construcción.