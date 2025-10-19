La extradición de «Fred» Machado ya tiene fecha: será juzgado en Texas por narcotráfico, fraude y lavado de dinero

La extradición de Federico Andrés «Fred» Machado ya tiene fecha para los primeros días de noviembre. El empresario está acusado de lavado de activos, estafa y narcotráfico. La comunicación oficial de su extradición la informó Interpol a la justicia federal de Neuquén.

Según se pudo conocer, la fecha oficial será el miércoles 5 de noviembre. El traslado se realizará desde el aeropuerto de Ezeiza en un vuelo de línea comercial, bajo un estricto operativo de seguridad que se terminará de definir en los próximos días.

Machado, quien actualmente permanece detenido en una delegación de la Policía Federal en Viedma, será entregado a las autoridades estadounidenses luego del fallo de la Corte Suprema y la posterior aprobación del Poder Ejecutivo.

Los detalles de la extradición de Fred Machado

Machado, nacido el 2 de enero de 1968 en Carmen de Patagones, lleva cuatro años y medio detenido en Argentina, la mayor parte del tiempo con prisión domiciliaria en la casa de su madre a 15 kilómetros de la capital rionegrina. Lo atraparon el 16 de abril del 2021 en el aeropuerto de Neuquén por un alerta roja de Interpol.

La orden de detención la emitió el Tribunal de Distrito Este de Texas. La mayor parte del tiempo pasó casi inadvertido, hasta que una investigación de Sebastián Lacunza para elDiarioAr reveló sus vínculos con Espert, excandidato a diputado nacional por La Libertad Avanza y hoy imputado por lavado de dinero.

Se reactivó entonces el pedido de extradición, la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo aprobó y el mismo día el gobierno de Javier Milei firmó la autorización. Horas después, Machado fue trasladado a una celda en el penal de Viedma.