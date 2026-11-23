El Gobierno nacional abrió un nuevo frente de conflicto con la Universidad de Buenos Aires (UBA) al exigir formalmente explicaciones y medidas para frenar un reconocimiento a Mario Roberto Santucho, histórico dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). A través del Ministerio de Capital Humano, el Ejecutivo apuntó contra una actividad programada para el próximo 10 de diciembre en la Facultad de Ciencias Sociales.

La ofensiva oficial se formalizó mediante una nota remitida al rector de la UBA, Ricardo Gelpi, firmada por la Subsecretaría de Políticas Universitarias. En el escrito, el Ejecutivo no solo pidió detalles sobre la organización del evento, sino que exigió un informe sobre las «actuaciones administrativas y disciplinarias» que la casa de estudios lleve adelante respecto de esta iniciativa.

Desde las redes sociales oficiales de la cartera conducida por el oficialismo confirmaron el trasfondo político de la medida: explicaron que la presentación «tiene como objetivo evitar la realización del acto convocado para el próximo 10 de diciembre en homenaje a quien fuera líder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)».

COMUNICADO OFICIAL. .@JMilei https://t.co/aSKh5V1NyM — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) November 22, 2026

El argumento oficial y la polémica por la fecha

El homenaje cuestionado por la Casa Rosada fue declarado de «interés institucional» por las autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales y coincide con el aniversario del retorno de la democracia en la Argentina. La jornada incluye la inauguración de una escultura de Santucho, donada por el Colectivo Cultural Contramuro, una agrupación que promueve murales y actividades vinculadas con la memoria y la militancia.

En su comunicado público, el Ministerio de Capital Humano justificó la intervención en defensa de los valores institucionales dentro del ámbito académico. «El Ministerio de Capital Humano, a través de la ya mencionada Subsecretaría, reafirma su compromiso con una universidad pública al servicio de la educación, la convivencia democrática y la paz», sentenció la cartera nacional.

La iniciativa fue impulsada originalmente por el Colectivo Cultural Contramuro junto con la cátedra Bonavena de la carrera de Sociología, y cuenta además con la adhesión de la agrupación estudiantil La Mella y del Espacio de Unidad de los Revolucionarios.

El Consejo Directivo de la facultad, presidido por la decana Ana Josefina Arias, avaló el acto mediante una resolución en la que enmarcó la medida en «un compromiso inclaudicable con una construcción activa y plural de la memoria, verdad y justicia en materia de Derechos Humanos».

Para sostener el reconocimiento, el texto aprobado por los consejeros destacó la trayectoria académica y gremial previa del dirigente y señala que Santucho «encarnó de manera ejemplar el compromiso con la transformación social, destacándose desde su juventud por su entrega incansable a la causa de las y los trabajadores».

Además, indica que «en su recorrido militante participó como representante estudiantil en el Consejo Académico de la Universidad Nacional de Tucumán, donde se graduó como Contador Público»»».

Quién fue Mario Roberto Santucho

Nacido en Santiago del Estero en 1936, Mario Roberto Santucho se convirtió en el máximo referente del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y de su brazo armado, el ERP, una organización guerrillera que buscaba la toma del poder mediante la lucha armada durante las décadas de 1960 y 1970.

Su trayectoria política y militante terminó en julio de 1976, pocos meses después del inicio de la última dictadura cívico-militar, cuando murió durante un operativo desplegado por el Ejército en la localidad bonaerense de Villa Martelli.