Petroleros desplazan a Morales de la interna en Añelo y una médica va en su lugar

La concejal de Añelo y médica generalista de la localidad, Adriana Pezuk, fue una de las sorpresas en el cierre de listas para la interna del Movimiento Popular Neuquino del 13 de noviembre. La dirigente no deberá competir, pues no se presentó adversario para quedarse con la candidatura del 2023, y es una incógnita la ausencia del actual intendente, Milton Morales, quien tenía posibilidades de reelegir por un segundo mandato.

En el reparto que hizo con el oficialismo Azul, la lista Azul y Blanca que lideran Guillermo Pereyra y Marcelo Rucci se quedó con la última palabra en Añelo y Rincón de los Sauces, las dos principales ciudades petroleras de la provincia.

A diferencia de lo que ocurre en la segunda, donde buscará repetir Norma Sepúlveda, en el principal enclave de Vaca Muerta se optó por una nueva figura, con fuertes lazos con el sindicato.

«Es la médica nuestra, muy querida por la gente porque no distingue quién tiene obra social o quién no. Atiende a medio mundo», sintetizó Pereyra sobre quien también preside el Concejo Deliberante de la ciudad.

Sobre Morales, dijo no saber por qué no está en la interna y afirmó que no tuvo «oportunidad de hablar con él». El intendente fue consultado ayer por RÍO NEGRO pero se excusó de atender por estar en una actividad del Día de la Madre organizada por el municipio.

A diferencia de Pezuk, Morales sí había accedido a su candidatura tras atravesar una interna en el 2018. En esa ocasión, fue como representante de la lista Azul del partido y se enfrentó con Andrea Fernández, la postulante de la Violeta que encabezaba Rolando Figueroa.

En las elecciones generales del 2019, el dirigente se logró ser electo intendente al imponerse con casi el 51% de los votos en una alianza con listas colectoras y espejo. En segundo lugar había quedado Cambiemos con poco más del 35%.

Morales, al frente de la ciudad con el más explosivo crecimiento de la provincia por su cercanía con los desarrollos en Vaca Muerta, no viene teniendo una gestión tranquila en el municipio.

A los reclamos de vecinos por el acceso a servicios básicos se le sumaron disputas internas con sus propios aliados en el Concejo Deliberante que, a inicios del 2021, le habían arrebatado el primer lugar en la línea sucesoria.

También sufrió un traspié en la interna de autoridades del MPN en agosto cuando la candidata de la lista Azul, Elizabeth Torres, perdió la disputa por la seccional por un voto a manos de Fabiana Parada, de la Azul y Blanca. La ganadora había evaluado que los afiliados habían hecho «voto castigo» contra el intendente.

Más recientemente, Morales tuvo que salir a negar su vínculo con el líder Revolución Federal, Jonathan Morel, a quien se investiga por haber hablado de la posibilidad de matar a la vicepresidenta Cristina Fernández, y quien dijo haber hecho trabajos de carpintería en un complejo de departamentos en Añelo.

Proclamarán mañana la fórmula para la gobernación

La junta electoral del Movimiento Popular Neuquino proclamará mañana la fórmula Marcos Koopmann-Ana Pechen para competir en las elecciones del 2023, luego de que la semana pasada venciera el plazo de presentaciones sin que otra lista busque competir en la interna.

Los representantes del sector Azul fueron los únicos que formalizaron precandidaturas para la convocatoria del 13 de noviembre que, en este caso, quedará sin efecto frente a la falta de contrincantes.

Algo similar ocurrirá con la nómina de postulantes a diputados y la lista que encabeza Mariano Gaido para Neuquén capital.

El actual indentende no será el único que evitará el paso por las urnas antes de llegar a los comicios generales del año que viene, pues están en igual situación otras 31 localidades.

La de Añelo será una de ellas, con la concejal Adriana Pezuk confirmada como única representante del partido provincial en las elecciones del 2023.

En tanto en otros 26 municipios habría interna el próximo mes, si es que la junta electoral oficializa la totalidad de listas.