Guillermo Francos afirmó que el triunfo del Gobierno demuestra “una madurez impresionante” de la ciudadanía

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó hoy que el triunfo del Gobierno nacional en los comicios de ayer demuestra “una madurez impresionante” de la ciudadanía, y sostuvo que “no es un cheque en blanco sino un apoyo muy importante para la etapa que viene”. Además habló que se trabajará en «conseguir los consensos”.

«La gente entendió el mensaje»: Francos tras el triunfo en las elecciones

“La oposición tiene que aprender de esto, porque la gente entendió el mensaje y es bueno que la oposición también lo entienda, para que ingresemos en una democracia madura en la que podamos conversar y discutir”, señaló Francos en declaraciones radiales.

Sin embargo, el funcionario advirtió que pese a buscarse consensos la oposición debe saber “que la responsabilidad de gobernar la tiene el Presidente y él ha fijado un rumbo que hasta ahora viene dando señales de que no se ha equivocado”.

“De esta elección todos debemos haber aprendido, los gobernadores y los legisladores, porque no escapa a nadie que en este último tiempo hemos sido bombardeados. Todos intentaban pegarnos en uno de los elementos fundamentales del Gobierno que es el equilibrio fiscal”, aseveró.

Aludiendo a los vetos rechazados recientemente por el Congreso, como la emergencia en Pediatría o la Ley de Discapacidad, Francos afirmó que “por más leyes que se sancionen si no se tienen lo recursos y no se dice de donde salen los fondos es imposible”.

“La oposición tiene que aprender de esto. Porque la gente entendió el mensaje y es bueno que la oposición también lo entienda”, aseguró.

Guillermo Francos habló de las reformas que impulsarán

El jefe de Gabinete dijo que desde el Gobierno “se valora mucho el mensaje del pueblo argentino que se expresó en las urnas” y explicó que existe “una clara voluntad del Gobierno de conseguir los consensos” para conseguir las reformas que viene anunciando el Presidente.

“Debemos modificar la Ley de Contrato de Trabajo y las leyes tributarias y en eso está trabajando el Consejo de Mayo, con el que ya hemos tenido muchas reuniones, y vamos a presentar las propuestas en diciembre, para que sean tratadas en un Congreso con una composición diferente”, adelantó.

Francos, además, destacó que las elecciones de ayer marcaron “el triunfo de la Boleta Única de Papel” que funcionó “de manera impresionante. A las 8 de la noche ya sabíamos el resultado general de la elección. Fue inédito”, señaló.

“Yo lo escuchaba al gobernador (Axel Kicillof) preguntando por qué cambian de sistema y diciendo que con la boleta anterior se hizo una elección perfecta. Pero me pregunto cuál habrá sido la realidad de las distintas elecciones en las que se usaban boletas partidarias”, expresó.

Francos puso un manto de dudas sobre “cómo funcionaban los aparatos políticos” con las boletas tradicionales anteriores, y manifestó que “sería bueno que se universalice la BUP para evitar que se haga voto cadena, que se pague por voto. Eso en lo nacional ya no existe más”, aseguró.

