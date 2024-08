Hidroeléctricas: El Chocón quiere acciones de la nueva concesión de las presas sobre el río Limay

El ex intendente de Villa El Chocón, Nicolás Di Fonzo, sostuvo que Villa El Chocón «por segunda vez va a sufrir una privatización» y como ocurrió en los 90 «quedamos más aislados y más lejos» de lograr fondos coparticipables para el desarrollo de la localidad, cuestionó. El ex jefe comunal asesora a su hermano, Pablo Di Fonzo, en materia hidroeléctrica y reclama para el municipio una participación accionaria.

Di Fonzo explicó que la comuna está en permanente contacto con ENEL, la hidroeléctrica que opera la presa El Chocón. Cuestionó que luego de que saliera el decreto de prórroga y el llamado a concurso por la venta de las acciones mayoritarias y el rol de las sociedades anónimas que se crearon en junio, el gobierno provincial «le hace a los municipios lo que no quiere que le hagan a Neuquén, el federalismo parece que termina en Roca y la Rioja».

Di Fonzo aseguró que su hermano Pablo, el intendente de la localidad, «presentó esta inquietud al gobierno de la provincia y se trabaja el tema con los diputados», en tanto insistió en que los municipios hidroeléctricos «no cobramos tasas, ni licencias, ni regalías hidroeléctricas; las autonomías municipales siempre están condicionadas y coartadas», destacó.

Sostuvo que hace un año que finalizaron las concesiones de las presas hidroeléctricas sobre el río Limay y «la incertidumbre se vuelve a instalar en Villa El Chocón, vuelve a sufrir la falta de contemplación de lo que seria justo: la presa está en El Chocón, le brindamos a la empresa el servicio de bomberos, de asistencia a sus necesidades cotidianas como hidroeléctrica, muchos trabajan y viven en El Chocón», recordó.

Enumeró la atención hospitalaria, seguridad, la asistencia del escuadrón de gendarmería asentado en la localidad «y no tenemos herramientas económicas para dar servicios. No vemos ningún beneficio económico, directo ni indirecto: sería la segunda oportunidad que municipio y la Villa, quedan en el olvido. Estamos trabajando para que este grave error no vuelva a suceder, por el respeto de las autonomías municipales».

Ejemplificó que en la comarca petrolera, los municipios de Cutral Co y Huincul lograron el ENIM, el ente interjurisdiccional como municipios hidrocarburíferos. «Se podría hacer igual con los fondos que ingresan para fortalecer la infraestructura y el desarrollo de la Villa, además de la parte cultural y social». Di Fonzo habló del «desgarro que tiene la villa» desde las huelgas obreras en 1968. «No hay dirigente del gobierno que trate de incluir a los municipios en este tipo de negociación», se quejó

Agregó que la posición correcta sería la del aumento de las regalías por hidroelectricidad o incluir a la comuna en la participación accionaria por la presa El Chocón. «Estamos pidiendo una participación igual o mayor a la de los obreros, un 3 ó 4%: esto cambiaría la realidad local», definió.

El crecimiento de Villa El Chocón a municipio

Describió el crecimiento de la localidad con el índice de alquileres y la escolaridad en la localidad. «No hay donde vivir, no se encuentra» alquiler, dijo Di Fonzo. Agregó que la primaria tiene el doble de cursos que hace unos cuatro años y que en el caso de los secundarios, el aumento no se notó porque los adolescentes viajan a Plottier y Senillosa a cursar en las escuelas técnicas, porque en El Chocón no hay.

Las cifras de población serán un problema para la comuna en la negociación: el último censo contabilizó unas 800 personas, aunque el censo provincial que se hizo en 2014 cuando la administración municipal logró la primera categoría, marcó 2.300 habitantes.

«Esto también es preocupante, nosotros tenemos unas 3.000 personas viviendo en forma permanente en Villa El Chocón, así lo indican los medidores de luz y los datos de catastro», sostuvo Di Fonzo, actualmente asesor municipal.