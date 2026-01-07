El Ministerio de Seguridad Nacional informó que la Agencia Federal de Emergencias (AFE) opera “en todo el territorio nacional y, en particular, en la provincia de Chubut, para combatir los incendios forestales”, y advirtió que los responsables de los focos “provocados por negligencia o por acciones criminales deliberadas” serán identificados y juzgados.

Incendios en la Patagonia: el Ministerio de Seguridad identificará y juzgará a los responsables

“Prender fuego no es un error: es un delito grave. En la zona se investigan hechos deliberados con posible vinculación a grupos terroristas autoproclamados mapuches, con antecedentes probados de atentados contra la seguridad pública y la propiedad privada, bajo la modalidad de terrorismo ambiental, detalló la cartera de Seguridad en un comunicado.

TUS ACCIONES TIENEN CONSECUENCIAS: LAS HACÉS, LAS PAGÁS.



Y agregó: «No habrá impunidad. El Ministerio identificará, detendrá y llevará a juicio a los responsables. El que prende fuego, paga”.

Se recordó que “en los espacios que determinen la Administración de Parques Nacionales y las autoridades provinciales, queda terminantemente prohibida cualquier forma de fuego al aire libre en tierras públicas del área cordillerana y en todo espacio no expresamente habilitado”.

La cartera sostuvo que se están haciendo despliegue de aviones hidrantes, helicópteros, brigadistas, bomberos de las Fuerzas Federales y equipamiento pesado, integrados al sistema provincial de emergencia,

“Desde su creación, la AFE mantiene un monitoreo continuo de riesgos vinculados a emergencias y desastres. En ese marco, durante el mes de octubre se advirtió a todas las provincias sobre una temporada de alto riesgo”, se indicó.

También se detalló que desde el 2 de diciembre se encuentra publicado el seguimiento permanente y el despliegue operativo de la AFE en todo el territorio nacional, con información actualizada sobre estados de situación, recursos y asistencia federal.

“En el incendio que afecta a Puerto Patriada, provincia de Chubut, el dispositivo federal incluye 46 brigadistas, bomberos voluntarios, equipos técnicos y pilotos, 4 aviones hidrantes, 1 helicóptero, camionetas, cuatriciclos y autobombas”, precisó la cartera de Seguridad.

“Cabe advertir que el 95 % de los incendios tienen origen humano. En la zona afectada no se registraron tormentas ni descargas naturales y el fiscal interviniente informó la presencia de acelerantes, lo que confirma la intencionalidad del hecho”, agregó la cartera que dirige Alejandra Monteoliva.

Hacía fuego en plena alerta por incendios en la Patagonia: multan a turista en Bariloche

En medio de las condiciones extremas de riesgo de incendio forestal, un turista fue sorprendido mientras hacía fuego en un sector del parque municipal Llao Llao, en Bariloche. La intervención de la Policía de Río Negro y de guardaparques terminó con un acta de infracción, en una zona donde rige la prohibición total por los incendios en Puerto Patriada.

El hecho ocurrió este martes por el mediodía, en el sector del puente del arroyo Angostura. Según informó la Policía de Río Negro a este medio, los agentes observaron a un hombre junto a su familia mientras utilizaba un recipiente tipo «chulengo» para cocinar.

Los efectivos advirtieron en el lugar que está prohibido hacer fuego en cualquier parte, debido a las condiciones extremas de riesgo de incendios forestales.

Tras la advertencia policial, se procedió a labrar el acta de infracción correspondiente. De acuerdo a la información oficial, el turista manifestó no conocer la prohibición y apagó el fuego de manera inmediata.

Luego, a las 15.15 se hizo presente personal de guardaparques, que identificó a las personas involucradas y completó la infracción administrativa. El hombre tiene 41 años y se encontraba de visita en la ciudad junto a su familia.