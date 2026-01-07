Incendios en la Patagonia: Río Negro reforzó su apoyo a Chubut en los focos de Puerto Patriada

Mientras la Patagonia atraviesa días críticos por los incendios forestales, el Gobierno de Río Negro informó que actualmente no se registran focos activos en su territorio, aunque continúa colaborando de manera activa con Chubut en el combate del fuego en la zona de Puerto Patriada, donde las llamas afectan a las comunidades de El Hoyo y Epuyén.

Según el parte diario del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), la situación en Río Negro es resultado del trabajo coordinado entre brigadistas del organismo, Bomberos Voluntarios, Protección Civil, la Policía provincial y la Agencia Federal de Emergencias.

En el marco de la Emergencia Ígnea vigente, desde el SPLIF remarcaron que, pese a no haber incendios activos en la provincia, persisten condiciones meteorológicas que elevan significativamente el riesgo de nuevos focos, por lo que se pidió extremar los cuidados en todas las actividades al aire libre.

Índice de peligrosidad en la provincia

El SPLIF informó que el índice de peligrosidad de incendios es:

Muy alto en Bariloche

en Bariloche Extremo en El Bolsón y General Conesa

en El Bolsón y General Conesa Alto en Luis Beltrán

Ante este escenario reiteraron el llamado a la responsabilidad individual y colectiva y a respetar todas las prohibiciones vigentes.

Apoyo a Chubut en Puerto Patriada

Durante la jornada, Río Negro reforzó su apoyo operativo en Chubut: un total de 25 combatientes del SPLIF de Bariloche y El Bolsón fueron desplegados en la zona de Puerto Patriada, donde se trabaja de manera conjunta con los equipos chubutenses para contener incendios de gran complejidad, en un área con presencia de población.

Qué está prohibido durante la emergencia ígnea

Las autoridades recordaron que está terminantemente prohibido:

Encender fuego al aire libre en zonas de bosque, montaña, senderos, riberas de ríos, lagos y arroyos, y en áreas no habilitadas.

Realizar quemas de residuos o cualquier uso recreativo del fuego.

Hacer fuego para cocinar fuera de lugares expresamente habilitados o cuando el índice de peligrosidad no lo permite.

Con riesgo extremo, está prohibido en todos los casos, incluso en campings, fogones y viviendas particulares.

El incumplimiento de estas normas puede derivar en multas de entre 100 y 100.000 litros de gasoil, además de acciones penales y reclamos por daños.