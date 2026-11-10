Quién fue Laura Vicuña, la niña que el papa León XIV recordó durante su visita pastoral

Durante su itinerario pastoral por el país, la mención que realizó el papa León XIV sobre la figura de Laura Vicuña devolvió la atención continental a los valles andinos de Neuquén, iluminando el itinerario espiritual de una niña que enfrentó la violencia doméstica y la adversidad con un coraje conmovedor.

La recuperación de esta memoria salesiana por parte del papa León XIV no solo reactiva el circuito de peregrinación regional, sino que visibiliza cómo la voz pontificia coloca a las infancias vulneradas en el epicentro de la agenda moral y comunitaria de la Iglesia.

El camino de Laura Vicuña recordado por el papa León XIV: de Santiago a los valles andinos

La semblanza recuperada en los discursos del pontífice traza una trayectoria de inocencia, migración y perseverancia educativa que une a Chile con el territorio neuquino. Nacida en Santiago de Chile en 1891, debió cruzar la cordillera junto a su madre y su hermana tras la muerte prematura de su padre, encontrando refugio en la agreste Norpatagonia de finales del siglo XIX.

Encontró en el colegio salesiano de Junín de los Andes un ámbito de contención afectiva, aprendizaje formal y maduración espiritual, formándose bajo el carisma de San Juan Bosco. Soportó las presiones y agresiones intrafamiliares en la estancia donde residía su familia, ofreciendo su propia vida por la redención moral de su madre antes de fallecer, con apenas 12 años, en enero de 1904.

El papa Juan Pablo II la proclamó beata el 3 de septiembre de 1988 sobre las laderas del cerro Chapelco, en un acontecimiento multitudinario que consagró a la región como tierra de santidad juvenil.

Visita del papa León XIV: la protección de las infancias en la memoria de Laura Vicuña

Desde una perspectiva sociológica y de derechos comunitarios, el rescate de Laura Vicuña por parte del papa León XIV asume un potente significado ante las problemáticas actuales que atraviesan los hogares.

Al poner como modelo a una preadolescente que padeció abusos cotidianos en el seno doméstico, el pontífice trasciende el relato confesional para interpelar a las instituciones civiles sobre el deber indelegable de cuidar a las niñas y adolescentes en contextos de vulnerabilidad social y aislamiento geográfico.

Este recordatorio evidencia que la fe comunitaria patagónica no se funda en glorias monumentales, sino en la capacidad de cobijar a los más frágiles, convirtiendo el santuario neuquino en un faro permanente de defensa integral de los derechos de las infancias frente a cualquier forma de sometimiento o desamparo.