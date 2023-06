Interna en Juntos por el Cambio: los posibles compañeros de fórmula que evalúan Larreta y Bullrich

A pocos días de la finalización del plazo para presentar las listas de precandidatos que competirán en las PASO del 13 de agosto, la principal alianza opositora, Juntos por el Cambio, atraviesa una aparente «tregua» en su interna, luego del conflicto desatado semanas atrás por la posible incorporación del gobernador de Córdoba, Juan Schairetti.

En ese contexto, los dos principales precandidatos a Presidente del espacio, según las encuestas, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, aún no han definido quienes los acompañarán en la fórmula como aspirantes a la vicepresidencia.

A pesar de la falta de precisiones, al menos de forma oficial, el jefe de Gobierno porteño y la exministra de Seguridad, ambos del PRO, ya tendrían varios nombres en carpeta, en su mayoría pertenecientes a otros espacios y partidos que también integran Juntos por el Cambio.

Interna en Juntos por el Cambio: para Larreta, su compañero debería representar «la diversidad»

Este sábado, durante una visita a Salta, fue el propio Horacio Rodríguez Larreta quien se refirió a su posible candidato a vicepresidente y aseguró que aún no tiene «nombres«, pero aclaró que el dirigente que lo acompañe en la boleta debería representar «la diversidad» del espacio opositor.

«Nombres de candidatos a vicepresidente no tengo todavía, pero será alguien que acompañe mi vocación de trabajo y de cambio. Sería bueno que represente la diversidad que es algo que enriquece», añadió el referente del PRO.

Dentro de la coalición fundada en 2015, uno de los dirigentes que había trascendido como posible compañero de fórmula del dirigente porteño fue el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien también había manifestado tener aspiraciones presidenciales compitiendo por la Unión Cívica Radical, partido que preside.

En esa línea, aunque sin precisiones, pareció apuntar Rodríguez Larreta este sábado, cuando manifestó que quien lo acompañe en la lista podría «ser alguien del interior, ya que yo soy de la Ciudad de Buenos Aires».

Interna en Juntos por el Cambio: Bullrich, con varios dirigentes anotados

Tampoco es mucho más clara la situación de la otra precandidata del PRO, Patricia Bullrich, aunque según informaron medios con asiento en Buenos Aires, la exministra estaría evaluando varios dirigentes, de diferentes espacios, para incorporar en su boleta.

Uno de ellos, incluso, se expresó al respecto y confirmó que no tendría inconveniente en acompañarla de cara a las próximas elecciones primarias. Se trata del también exministro, pero de Economía, Ricardo López Murphy, que en declaraciones radiales afirmó que su eventual postulación ya está siendo «medida» por los equipos de la aspirante presidencial.

«Está siendo evaluado hace tiempo. Me llamaron para medirme. Me sorprendió. Di mi consentimiento y mi voluntad de hacerlo si se daba la circunstancia. Y las mediciones dan bárbaro. Ese no es el punto», añadió.

Además, el presidente del radicalismo bonaerense, Maximiliano Abad, y el economista, Carlos Melconian, también serían analizados por Bulrrich, junto a López Murphy, del ya que recibió su disposición.

En el caso del dirigente de la UCR, fuentes allegadas informaron a Infobae que por el momento no recibió ningún ofrecimiento oficial y que, como dirigente territorial, está abocado a la estrategia en la provincia más populosa del país.

Por su parte, Melconian, ex presidente del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri en la presidencia, habría descartado el último viernes integrar la fórmula de la referente de los «halcones», sin mayores precisiones sobre su determinación.

Interna en Juntos por el Cambio: el resto de los precandidatos, también sin definiciones

En cuanto al resto de los precandidatos presidenciales de la alianza, por fuera de la ferviente interna del PRO, la situación es similar en términos de incertidumbre en las fórmulas que se presentarán para competir en las primarias.

Si bien tanto Miguel Ángel Pichetto, por Encuentro Republicano, y José Luis Espert, recientemente incorporado con Avanza Libertad, ya han manifestado su intención de ser postulantes al máximo cargo ejecutivo, poco se sabe de sus compañeros de boleta.

Así también sucede con Facundo Manes, quien representando al radicalismo, buscaría competir en las PASO de agosto próximo. «Sería un error que la UCR no tenga candidato», comentó, en una entrevista con diario Clarín esta semana.

En ese complejo panorama, sin embargo, la semana entrante servirá para apurar las definiciones en las listas, cuyo plazo de inscripción vence el próximo 24 de junio, según lo establecido por la Cámara Nacional Electoral.