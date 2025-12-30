Irregularidades en un bazar de Neuquén: iniciaron un sumario contra el negocio y podría sumarse otro

El bazar del Bajo de Neuquén capital que recibió una inspección de la secretaría provincial de Trabajo enfrenta dos expedientes administrativos de esa cartera por diversas irregularidades encontradas en el local.

Uno de ellos motivó la realización de una audiencia este martes en la dirección general de Sumarios de la dependencia, en la que participó un instructor sumarial y un apoderado del comercio que realizó un descargo.

El expediente se inició a partir de un acta de infracción, vinculada a la ausencia de la planilla horaria en el comercio. El faltante, que representa un incumplimiento de la ley 11.544, se detectó durante la inspección del 15 de diciembre, donde también se advirtieron otros hechos.

El otro trámite iniciado contra el negocio todavía no llegó a la instancia sumarial y está a cargo del personal de Policía de Trabajo. Su contenido responde a la condición registral de los 19 trabajadores que los inspectores constataron en el comercio ubicado sobre la calle Sarmiento, entre La Pampa y San Luis.

Un bazar de Neuquén infraccionado: cómo avanza el sumario

Sebastián López, director general de Sumarios de la secretaría de Trabajo de Neuquén, informó a Diario RÍO NEGRO que en la audiencia de este martes se apersonó un apoderado del negocio.

Ante el instructor del caso, realizó un descargo por el faltante de la planilla, que dio lugar al único sumario en curso.

El funcionario explicó que, con toda esa información, el proceso sumarial seguirá avanzando hasta la redacción de un informe técnico final. Ese documento será el que determine si corresponde aplicar una sanción, una multa o si directamente se da por finalizado el trámite.

Respecto a las imputaciones por la situación de los empleados, incluidas en el segundo expediente, informó que aún no se inició un sumario y que el negocio tenía tiempo hasta este martes para presentar su descargo.

Según informaron fuentes oficiales a Diario RÍO NEGRO días atrás, al parecer varios de los trabajadores no tenían registro de su alta en el comercio, ni tampoco recibos de sueldo u otras constataciones sobre la cancelación de sus haberes.

Un bazar de Neuquén infraccionado: ¿sigue abierto?

«Cuando abrimos un sumario, notificamos a la empresa para que se pueda defender. Ahí se acreditan las infracciones encontradas y quien represente a la parte acusada, que por lo general es un apoderado o un rerente, puede hacer un descargo por escrito o en forma oral», indicó López.

El bazar se hizo conocido por ofrecer productos mayormente importados desde China a bajo costo. La potencia de las redes sociales favoreció su difusión de tal forma que hasta se formaron extensas filas para acceder al comercio.

Desde el área de Trabajo de la provincia se aclaró que, pese al riesgo de sanciones, el negocio continúa abierto, ya que los expedientes todavía no llegaron a una resolución.