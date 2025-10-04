Javier Milei en Paraná, tras los incidentes en Santa Fe: reunió a sus seguidores y se mostró junto a Frigerio

El presidente Javier Milei encabezó una movilización en la costanera de Paraná durante la tarde del sábado, en un acto que congregó una importante cantidad de seguidores. Antes de visitar Entre Ríos estuvo en Santa Fe, donde debió suspender un acto ante los incidentes que dejaron cinco detenidos. El mandatario continúa de gira por las elecciones 2025 en medio del escándalo por los presuntos vínculos del candidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert, con el narcotráfico y las supuestas coimas en Discapacidad que involucran a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei.

Milei llegó al punto de encuentro pasadas las 18:30. La caravana de vehículos presidenciales tuvo dificultades para transitar entre la multitud. Desde el costado de la camioneta, se dirigió a los presentes utilizando un megáfono. La alocución se centró en los conceptos recurrentes de la plataforma libertaria: la necesidad de no “volver al pasado” y la tesis de que Argentina atraviesa un “momento bisagra”.

Entre los asistentes se pudo distinguir a referentes libertarios, además de dirigentes entrerrianos del PRO y la UCR, quienes comparten boleta con La Libertad Avanza en la provincia para las próximas elecciones.

Javier Milei reunió a sus seguidores en Paraná este sábado. (Foto: La Libertad Avanza).

El gesto de Javier Milei a Rogelio Frigerio: más cerca de los gobernadores

En un gesto de coordinación política, Milei llamó al gobernador Rogelio Frigerio, que se encontraba cerca del vehículo, y lo ubicó a su lado, lo que generó una reacción favorable entre los seguidores.

El presidente aseguró que su gestión ha logrado “bajar la inflación del 300% al 30% y sacado de la pobreza a 12 millones de argentinos”.

Frigerio, Milei y Karina en Paraná. (Foto: La Libertad Avanza).

Hacia el final de su mensaje, el mandatario apeló a la continuidad del apoyo. «Estamos a mitad de camino, les pido que no aflojen porque esta vez vale la pena», remarcó.

También reivindicó la figura de Justo José de Urquiza, mencionando que en su tierra buscarán dejar de ser “un país de bárbaros para convertirnos en la primera potencia mundial”.

Tras su discurso, Milei comenzó a caminar rodeado por la multitud. La custodia presidencial tuvo que modificar la estrategia a 100 metros del punto inicial: el presidente, su hermana Karina y los candidatos locales se subieron a la caja de una camioneta para transitar de manera más fluida por la costanera.

Fuerte operativo y reunión de coordinación por la visita de Javier Milei en Paraná

A diferencia de los incidentes que se registraron en Santa Fe este sábado, en Paraná no se reportaron hechos de violencia, pero sí protestas: sectores de la oposición recibieron al presiden con carteles de repudió y frases al estilo: «Karina coimera».

Javier Milei tuvo que suspender su acto en Santa Fe tras una serie de incidentes.

Esto se atribuyó a un fuerte operativo coordinado entre las Fuerzas Federales y la Policía de Entre Ríos, con la presencia destacada del ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia. Los grupos opositores no generaron confrontación directa.

Previamente al acto, Milei y Frigerio mantuvieron un encuentro privado en un hotel de la costanera. Según el parte conjunto emitido, ambos coincidieron en la “importancia del trabajo conjunto entre Nación y Provincia” para superar el atraso económico, avanzar en la transparencia y poner fin a prácticas de corrupción.

Entre los temas abordados estuvieron el déficit de la Caja de Jubilaciones, obras de infraestructura vial y la actualización de la tarifa de Salto Grande. El gobernador, por su parte, afirmó estar “seguro que se viene una etapa de más diálogo”.