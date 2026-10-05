Javier Milei retoma la agenda tras la Argentina Week en París: reunión Gabinete, actos oficiales y las actividades de esta semana

Javier Milei regresó el sábado de París tras cumplir con una agenda internacional cuyo eje fue el Argentina Week, encuentro económico y diplomático impulsado por el Gobierno nacional para posicionar al país y captar inversiones extranjeras directas en sectores estratégicos.

Ya instalado en el país, el presidente retomará la agenda nacional y, según confirmó Diario RÍO NEGRO, ya están definidas las principales actividades que encabezará esta semana.

Reunión de Gabinete, actos oficiales y más: la agenda del Gobierno

El foco está puesto en la agenda legislativa que ingresa esta semana al Congreso y en los temas a los que se les dará preferencia en el último trimestre del año. La Casa Rosada busca definir un esquema que le permita sumar voluntades y avanzar con proyectos clave para el oficialismo.

En este contexto, el presidente anunció que encabezará una reunión de Gabinete este lunes 5 de octubre a las 10 en Casa Rosada. Aunque la nómina oficial no fue difundida, se prevé la presencia de los principales funcionarios:

Karina Milei – Secretaria General de la Presidencia

Diego Santilli – Jefe de Gabinete

Luis Caputo – Ministro de Economía

Sandra Pettovello – Ministra de Capital Humano

Federico Sturzenegger – Ministro de Desregulación y Transformación del Estado

Mario Lugones – Ministro de Salud

Juan Bautista Mahiques – Ministro de Justicia

Pablo Quirno – Canciller (Ministro de Relaciones Exteriores)

Carlos Presti – Ministro de Defensa

Alejandra Monteoliva – Ministra de Seguridad

Santiago Caputo – Asesor Presidencial

María Ibarzabal – Secretaria Legal y Técnica

Después del mediodía, está previsto que el presidente Milei participe de la presentación de cartas credenciales de los embajadores del Reino de Bélgica, Irlanda, la República de Finlandia y el Estado de Israel. La actividad se programó para las 13 en el Salón Blanco de Casa de Gobierno.

La agenda del Gobierno continuará el martes 6 de octubre con la conferencia de prensa semanal del vocero presidencial, Adrián Ravier. La misma será a las 11 y como es habitual, el funcionario comunicará los lineamientos de gestión, medidas económicas y anuncios de diversas carteras.

A las 13hs se llevará a cabo una nueva reunión de Mesa Política donde, posiblemente, continúen con la discusión sobre Reforma electoral y eliminación de las PASO.

Desde la Presidencia adelantaron una agenda con otras actividades «importantes» para el martes. A las 9, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, encabezará la inauguración del Pabellón de Mujeres de Alto Riesgo en Ezeiza.

En paralelo al desarrollo de la Mesa Política, el titular de Salud, Mario Lugones, disertará en el AmCham Health Forum 2026, realizado en el Alvear Icon Hotel de Puerto Madero.

Por último, a las 16, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, asistirá a la apertura de los Premios Revista Quórum en la Facultad de Derecho de la UBA.