Nuevas designaciones en el gobierno de Javier Milei: cambios en el Registro de Armas y en un hospital nacional

El Gobierno nacional oficializó este jueves 8 de octubre una nueva tanda de nombramientos en segundas líneas de organismos públicos y aceptó la renuncia de un integrante del Ministerio Público Fiscal. Las medidas fueron publicadas en el Boletín Oficial mediante decretos con la firma del presidente Javier Milei.

En el área de Seguridad, el Ejecutivo nombró a Pablo Héctor Walter como subdirector ejecutivo del Registro Nacional de Armas. La decisión quedó asentada en el Decreto 1156/2026 con la firma de Javier Milei y de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y tiene vigencia retroactiva al 20 de agosto.

Cambios en Salud y una salida en los tribunales federales

Las modificaciones alcanzaron también al sistema sanitario nacional a través del Decreto 1155/2026, rubricado junto al ministro de Salud, Mario Lugones.

Por esa vía, se oficializó la designación de la odontóloga Yasmín Andrea Martínez Naya al frente del Hospital Nacional “Doctor Baldomero Sommer”, ubicado en la provincia de Buenos Aires. La funcionaria asumió la dirección ejecutiva del centro asistencial —dependiente de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES)— con rango y jerarquía de subsecretaria, con fecha retroactiva al 16 de septiembre.

En paralelo, el Gobierno aceptó la renuncia de un funcionario judicial en los tribunales porteños. Mediante el Decreto 1154/2026, que lleva la firma del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se formalizó la salida del doctor Carlos Enrique Racedo, quien se desempeñaba como fiscal general adjunto ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. La renuncia fue aceptada con vigencia a partir del 1° de septiembre.