La fiscalía buscó llevar a juicio a Omar Gutiérrez en Neuquén

El fiscal Vignaroli estuvo solo, sin el equipo de Delitos Económicos, en la audiencia de sobreseimiento del lunes (foto Cecilia Maletti)

«Me parece que la jueza adjetivó de más y me sorprendió, podría haberlo resuelto de otra manera, pero bueno, nosotros vamos a impugnar porque la decisión es muy arbitraria. Ella permitió a las partes que valoraran evidencia, que es algo que está totalmente prohibido en esta etapa procesal», dijo el fiscal Pablo Vignaroli al término de la jornada de control de acusación donde los ex ministros de Desarrollo Social, Abel Di Luca y Germán Chapino, fueron sobreseídos.

La fiscalía acusó a los funcionarios de malversación de fondos, de ser coautores del desvío del dinero de los planes de capacitación hacia subsidios directos. La jueza, en el fallo del lunes, sobreseyó a los integrantes de Viento Sur y a los funcionarios se preguntó por qué no se imputó al gobernador Omar Gutiérrez, que fue quien creó el programa cuando firmó el decreto 1.672.

«En el sobreseimiento de los ministros se hace referencia al decreto, pero la jueza no vio un solo expediente de todo lo que le han ofrecido como prueba de cómo se tramitó el pago de este programa y cómo surge el dolo a través de todos esos expedientes, nosotros se lo explicamos en la prueba que íbamos a producir» en el juicio, respondió Vignaroli en rueda de prensa.

Y al ser consultado por qué faltó la imputación para el ex gobernador respondió:

«Nosotros siempre lo tuvimos sobre la mesa, teníamos que probar que este programa en realidad, se había creado con una finalidad oculta de solucionar un conflicto de otra manera. Tengo la íntima convicción de que fue así, pero no tengo evidencia de eso: se inventó algo para alimentar económicamente a una organización social, cuando el Estado tenía otras herramientas a través de las cuales asistir a las personas que estaban en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, un subsidio social transitorio», sostuvo el fiscal general.

Al ser repreguntado, Vignaroli agregó que «tengo la íntima convicción de que esto se manipuló de esa manera» y que «intentamos buscar prueba para acreditarlo y no la encontramos. Por eso no la pusimos».

P: ¿Y por qué se llevó a esta instancia, si no tenían prueba?

V: «No teníamos prueba de eso, pero sí tenemos prueba de cómo se tramitó el subsidio, se decía que se iba para esto y se pagaba otra cosa. La jueza no vio los expedientes, por lo tanto no vio las insistencias ministeriales de todos los ministros. O sea, le creyó la palabra a los defensores, pero no pudo ver la prueba. Entonces, al no poder ver la prueba, no puede llegar a una conclusión como a la que llegó», sostuvo el fiscal.

Explicó que esa prueba es la que ventila ya en la etapa de juicio y la magistrada la valoró antes, sin conocerla, «sacó conclusiones con información parcial. La jueza no conoce cómo se llega a ese decreto, hace esa afirmación legal (de que los gobernadores firman y los ministros refrendan) y lo cierto es que en el expediente, Di Luca pide la creación de un programa» para capacitar a las organizaciones, explicó.

Recordó que todas sus oposiciones a los planteos de los defensores fue para que esta situación se debatiera en el juicio. «Yo creo que la jueza se sentó con cierta idea en relación a nuestra acusación y a partir de esa idea se desarrolló esta decisión», opinó.

P: ¿Por qué no se imputó a otras organizaciones sociales que fueron beneficiadas del mismo decreto?

Vi: «Porque los montos manejados de las otras organizaciones sociales fueron absolutamente distintos, ni el cinco por ciento del total que le dieron a esta cooperativa y no tenemos información de que se haya utilizado mal el dinero» como en el caso Viento Sur, respondió.

Finalmente, al comparar situaciones con la otra causa, planes sociales, Vignaroli sostuvo que «siempre planeamos como hipótesis ir en contra del gobernador, pero no encontramos la prueba. Creímos en (otra causa) planes sociales que alguien se iba a quebrar e iba a decir como era. Si lo llevábamamos a planes, no lográbamos condena, lo único que hizo él fue firmar el decreto, luego el dinero se usó mal: creó el programa y los que ejecutaron la orden, inventaron el listado paralelo y el uso político del dinero», dijo.