La Libertad Avanza busca dictaminar el Presupuesto 2027 antes de la llegada del papa León XIV

Este miércoles 7 de octubre iniciaron las negociaciones entre La Libertad Avanza y sus aliados por el Presupuesto 2027 en el Congreso. El oficialismo busca dictaminar antes de la llegada del papa León XIV a principios de noviembre, sin embargo, admiten que están ajustados con los tiempos. Qué se sabe de los recortes en el área de Discapacidad.

Según precisó El Parlamentario, el encuentro fue a puertas cerradas y contó con la presencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien encabezará la presentación formal del texto ante los diputados de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. También estuvo el presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado, Agustín Monteverde. El debate arrancará el próximo martes 13.

Los acuerdos por el Presupuesto 2027

Fuentes libertarias indicaron al medio citado que intentarán dictaminar previo a la visita del Sumo Pontífice, pero admitieron que inicialmente el inicio del debate se había previsto para esta semana, algo que finalmente no sucedió.

A través de Bertie Benegas Lynch, libertarios aseguraron a los aliados que detallaran todas las partidas destinadas al área de Discapacidad. Participantes calificaron al encuentro de «muy buena reunión» y trascendió que también se plantearon dudas sobre fondos para universidades y rutas nacionales.

Qué pasa con el DNU

Desde La Libertad Avanza aún no hay certezas sobre cómo manejar La Ley de Tierras en el Congreso. Una de las posturas que gana terreno es la de incorporar un capítulo en el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que tiene media sanción del Senado y que aún no prosperó en la Cámara baja. Aún así, aún no está confirmada la alternativa tomada por el oficialismo.

Desde el Parlamentario indicaron que, desde los sectores aliados, solicitaron una solución rápida y focalizada, y advirtieron: «Si no le van a voltear el DNU 70”.

De cara a la sesión del 15, promovida por la oposición para derogar por completo el decreto, desde La Libertad Avanza desafiaron que “cada diputado tendrá que dar explicaciones en sus provincias de todos los beneficios que perderían” si caen las desregulaciones allí establecidas.