La oposición se planta en Diputados: los temas que desafían al Gobierno en la próxima mega sesión

La Cámara de Diputados será protagonista de otra mega sesión. El miércoles se prevé que la oposición y el oficialismo se vuelvan a enfrentar para discutir un extenso temario que incluye varias cuestiones que incomodan al Gobierno como intervenciones a funcionarios de Javier Milei y el debate de proyectos que ya cuentan con dictamen de las comisiones.

El pedido de sesión ingresó el viernes y según lo previsto, la jornada del miércoles será intensa por la cantidad de temas que se incluirán.

Según lo anticipado, está previsto que el debate comience con la modificación de la Ley de DNU que ya cuenta con media sanción del Senado. Para esto la oposición necesita mayoría simple de manera que pueda sancionar la ley que le quitará al Ejecutivo una herramienta fundamental.

El cierre de la sesión se hará con la modificación del reparto de lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos, el proyecto que impulsan los gobernadores. Un diputado que participó de la negociación del temario explicó: «En una sesión tan larga el riesgo es que en el medio pierdas el quórum porque el Gobierno presiona a los gobernadores para que levanten a sus diputados, con este formato los obligas a quedarse. Si quieren esos fondos van a tener que, por lo menos, mantener el quórum».

La oposición se muestra confiada porque aseguran que en un punteo que se realizó previamente, contabilizaron entre 133 y 139 diputados que les permitirá lograr el quórum. «Si lo mantenemos y arranca la sesión, el problema ya pasa al oficialismo para lograr que se caiga», agregó la misma fuente al sitio Infobae.

Los otros debates que incomodan al Gobierno

En el medio de los temas ya mencionados, también se incluirán otras cuestiones que implicarán emplazamientos a las comisiones que La Libertad Avanza tiene cerradas como parte de su estrategia parlamentaria.

El Congreso buscará avanzar con la discusión por la remoción del diputado José Luis Espert del cargo de presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, para ello se emplaza a Asuntos Constitucionales y Peticiones y Reglamento.

En la última reunión de Presupuesto el legislador recibió varias críticas y la oposición estuvo muy cerca de poder avanzar en la decisión. Si esto se logra, ya anticiparon que el bloque libertario deberá proponer a un diputado para ocupar ese cargo.

También se votará un emplazamiento a las comisiones por la reafirmación de que el Congreso debe autorizar los empréstito tomados por el ministro de Economía, Luis Caputo. “Vamos a votar que se emplace a las comisiones para interpelar al ministro de Economía para que informe el blindaje de los EE. UU. Va a tener que dejarse de joder con el miedo y va a tener que venir a decirnos qué acordó”, expresaron desde la oposición.

Otro de los momentos con mayor foco se dará con las interpelaciones a tres funcionarios nacionales: el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Salud, Mario Lugones, y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

En el caso de Francos hay tres expedientes que piden la interpelación para iniciar una moción de censura porque no dispuso partidas para la ley de Emergencia en Discapacidad. Hay un cuarto expediente que pide la interpelación pero sin la moción de censura.

Sin embargo la oposición irá con mayor fuerza en la votación para establecer una fecha para convocar a Karina Milei y a Mario Lugones a dar explicaciones por el escándalo por las presuntas coimas en Discapacidad.

Con información de Infobae