La UCR pidió la renuncia de Franco Rinaldi como precandidato por «homofóbico y discriminador»

El candidato de Juntos por el Cambio a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, Franco Rinaldi, no deja de generar polémicas. Recientemente ha vuelto viral por reiteradas expresiones de homofobia y discriminación.

En medio de tal controversia, la presidenta de la UCR porteña, Mariela Coletta, adelantó que pedirá la renuncia del candidato de la lista de Jorge Macri. “Es una persona que no representa los valores de Juntos por el Cambio”, resaltó.

Rinaldi, quien encabeza la lista de legisladores porteño del PRO de Jorge Macri, fue protagonista en las últimas horas de un video que se viralizó donde mantuvo expresiones con contenido homofóbico y racista, donde atacó al periodista Mario Massaccesi en referencia a su sexualidad y se refirió a las clases populares como “los negros”. Se trata de una serie de declaraciones de archivo se dieron en una de sus habituales transmisiones en vivo por YouTube o Twitch.

“Mañana voy a presentar ante la Junta electoral de JxC un pedido para que la lista encabezada por Jorge Macri le pida la renuncia a Franco Rinaldi como su precandidato. No podemos compartir el mismo espacio con alguien que hace apología de la homofobia, el machismo y la discriminación contra las personas que viven en barrios de emergencia”, anunció Coletta a través de redes sociales.

Además, instó al resto de sus compañeros de coalición a “pronunciarse en el mismo sentido”. La dirigente radical considera que en “Juntos por el Cambio no puede haber lugar para violentos y discriminadores, mucho menos encabezando una lista de precandidatos”.

En declaraciones con el sitio Infobae, la mujer confirmó que la medida fue conversada y acordada con el resto de los dirigentes que integran la UCR. De todos modos, reconoció que el pedido ante la Junta Electoral es un “llamado a tomar conciencia” ya que no existen medidas judiciales o reglas del espacio que obliguen a la renuncia de Rinaldi.

Coletta espera que haya un gesto del propio precandidato. “No podemos dar un mensaje contradictorio”, insistió.

La UCR pide la renuncia de Franco Rinaldi como precandidato: qué dijo sobre la educación pública

Además de las declaraciones despectivas contra Mario Massaccesi y los barrios populares, en los últimos días Rinaldi también había protagonizado una polémica cuando cuestionó el sistema de la educación pública y propuso arancelar las universidades estatales.

“Por empezar, creo que la universidad, como cualquier proceso educativo, no es gratis, porque los docentes tienen que cobrar, la luz hay que pagarla, los alquileres de los edificios hay que pagarlos, el alumbrado hay que pagarlo. Es decir, gratis, my ass. No existe que sea gratis”, expresó.

“Incluso en muchos casos se ha convertido en una gran playa de estacionamiento, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, para las clases medias que no saben mucho qué hacer y que dicen ‘bueno, ¿qué hago? Bueno, me meto al CBC (Ciclo Básico Común), hago un añito de esta carreta, un añito de esta otra carrera, total es gratis’”, agregó.