Las polémicas intensificaron las internas: silencio de Bullrich al viaje de Adorni y malestar por su asistencia al Lollapalooza

Los consecutivos traspiés del Gobierno nacional de las últimas semanas intensificaron las tensiones que atraviesan al Gabinete de Javier Milei en las que se esconde la puja por las listas de La Libertad Avanza rumbo a 2027. Entre los hechos que marcaron los últimos días estuvo el viaje a Nueva York del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a su esposa.

Uno de los que silencios que sorprendió fue el de la senadora Patricia Bullrich. También la exministra de Seguridad fue apuntada por asistir al Lollapalooza 2026.

Silencio de Patricia Bullrich y Lollapalooza 2026

La polémica abierta por los vuelos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dio pie a un nuevo señalamiento interno luego de que la titular de la bancada violeta en el Senado, Patricia Bullrich, optara por evitar pronunciarse más allá de compartir el mensaje del presidente Javier Milei en sus redes sociales.

Varios interlocutores de la administración libertaria recibieron con sorpresa el silencio virtual de la exministra y hay quienes lo leen en clave electoral. “El silencio también habla. Aparentemente, primero está la política y después las personas”, plantearon por los pasillos de Balcarce 50.

Asimismo, otra importante fuente con acceso al despacho presidencial cuestionó la decisión de la legisladora de fotografiarse en el Lollapalooza, el masivo festival de música que se celebró en la Ciudad de Buenos Aires desde el 13 al 15 de marzo, mientras el oficialismo intentaba desarticular el conflicto generado por la inclusión de la esposa del ministro coordinador, Bettina Angeletti, en la delegación presidencial que viajó a Estados Unidos en el ARG 01.

“No fue la mejor decisión mostrarse en el Lollapalooza mientras estábamos dando la cara”, expresaron ante esta agencia.

Lo cierto es que el pasado martes se reeditaron las reuniones de mesa política en la planta baja de Casa Rosada. Si bien varios interlocutores destacaron “el buen clima”, se supo que hubo alusión al tema. La exministra se retiró antes de la reunión tras alegar previamente una actividad en agenda.

La polémica desnuda lo que podría llegar a tomar temperatura en los meses previos a las elecciones de 2027, donde el mandatario intentará competir por otros cuatro años en el sillón de Rivadavia. Es en este escenario donde la Ciudad de Buenos Aires adquiere un papel clave para el espacio que buscará disputarle al PRO su bastión fundacional.

La senadora que compitió en 2025 y se impuso con más del 50% de los votos es uno de los nombres que cobra fuerza en la carrera por el distrito. Sin embargo, la figura del exvocero se impone luego de ser el primer candidato del espacio en ganarle a un oficialismo y vencer al PRO por la composición de la Legislatura porteña en mayo del mismo año.

Con varios meses por delante, los episodios de crisis dan lugar al florecimiento de las tensiones disipadas y ofician de muestra de lo que vendrá más cerca de la fecha.

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