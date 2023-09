Lihue Bariggi votó en Bariloche y explicó el incidente de los anteojos de la gobernadora

Lihue Bariggi, el candidato a intendente de Seamos Futuro, el más joven de los postulantes de Bariloche, con 30 años, votó en la escuela 44 donde cursó su primaria con expectativa y se refirió al incidente ocurrido días atrás con los anteojos y agenda de la gobernadora.

El candidato explicó el incidente ocurrido con la gobernadora Arabela Carreras luego del debate de canal 6 del jueves, cuando la mandataria se olvidó sus anteojos y agenda.

«El problema fue mediático, estuvimos las últimas dos semanas con mucho respeto entre todos, y el jueves vi que la gobernadora se había olvidado los anteojos, ya era tarde se lo quise acercar al estacionamiento y cuando salí ya no había nadie, así que me fui. A los 10 minutos me llamó Arabela, me dijo que me mandaba un custodio para buscar sus cosas y por una cuestión de respeto, eran la 1 de la madrugada y le dije que no, que vamos a descansar y mañana coordinamos. Me dijo dale nene o dale pichón, hay un buen trato, y al día siguiente cayó un custodio al barrio y se lo di sin problemas».

El joven candidato insistió que «hay mucho respeto y fluidez entre todos los candidatos».

Respecto a la elección de hoy, Bariggi dijo que «ojalá que sea un acto tranquilo, en paz y que siga, no solo 40 años de democracia, que sea para toda la vida».