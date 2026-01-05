Macri se reunió con Juan Martin y le pidió «fortalecer el PRO para el 2027» en Río Negro

El expresidente Mauricio Macri se reunió en Villa La Angostura con el presidente del PRO Río Negro, Juan Martin, en un encuentro que tuvo como eje la coyuntura nacional, la economía y el armado provincial.

«Charlamos sobre la realidad nacional, sobre el rumbo de la economía y el escenario tras las elecciones«, relató Martín en diálogo con Diario RÍO NEGRO. Señaló que el expresidente ya analizaba «escenarios complejos» en el plano internacional y regional.

Durante la conversación, Macri consultó por la situación del PRO en Río Negro tras las elecciones. «Me preguntó cómo había quedado el partido y le conté que seguimos teniendo la primera minoría en la Legislatura y vamos a ver cuáles son los pasos del gobierno provincial». Además, afirmó que analizaban una elección de tercios donde el PRO se hubiera ido con La Libertad Avanza, «fue toda nuestra intención, incluso llegamos a firmar la alianza y hubiéramos metido el segundo senador nacional si no se hubieran encaprichado con llevar a Villaverde», explicó.

Martin sostuvo que el espacio continuará con un rol opositor activo. “Nos toca seguir haciendo oposición como venimos haciendo hasta ahora”, afirmó. En ese marco, Macri planteó la necesidad de fortalecer la estructura partidaria. “Me dijo que me ocupe del PRO, que lo fortalezca y le dé más músculo político para poder encarar futuras conversaciones y negociaciones con otros espacios políticos de cara al 2027″, señaló el dirigente rionegrino.

En paralelo, el dirigente explicó que para el 2026 el PRO Río Negro tiene previsto renovar sus autoridades y que, junto a asambleístas y consejeros, evaluarán cuál es el mejor camino para el partido. Reconoció además que existen dirigentes que le pidieron continuar al frente de la conducción y señaló: “Lo cierto es que lo voy a evaluar. Está dentro de las posibilidades.”

También repasaron proyectos impulsados por el bloque. «Vamos a insistir con la boleta única de papel y el debate obligatorio de candidatos, medidas que elevan el estándar de nuestra democracia», indicó Martin.

Villaverde y La Libertad Avanza: críticas y expectativa de diálogo

Juan Martin fue crítico del armado electoral de La Libertad Avanza en Río Negro y aseguró que la falta de acuerdo con el PRO tuvo impacto directo en el resultado nacional. «Si el PRO se hubiera ido con La Libertad Avanza, metíamos el segundo senador”, sostuvo. Recordó que la alianza llegó a firmarse, pero no prosperó.

El dirigente apuntó directamente contra la candidatura de Lorena Villaverde, actual diputada por LLA. «Se encapricharon con llevar a Villaverde y eso nos costó una banca», afirmó. En ese marco, recordó que la no asunción por inhabilidad moral fue un hecho excepcional. «En 40 años de democracia, que alguien no asuma es por lo menos un llamado de atención”, señaló.

Pese a las críticas, Martin marcó expectativas de recomponer el vínculo político. Destacó las coincidencias en las últimas declaraciones del senador por La Libertad Avanza, Enzo Fullone. «Dijo que hay que ampliar, hay que ir a buscar a aquellos que nos unen, hay que pensar una provincia mejor. Tenemos coincidencias muy fuertes como para cometer el error de otra vez ir separados «, sostuvo. Para el PRO, esas señales abren una nueva etapa.

De todos modos, aclaró que todavía no hubo reuniones formales. “Nuestra actitud es la de siempre, diálogo y entendimiento”, remarcó. Además, agregó, «si logramos diálogo, entendimiento y demás, yo creo que vamos a tener muchas chances de gobernar la provincia. Pero ese diálogo y entendimiento todavía no tenemos definido con quién porque tenemos que sentarnos en una mesa y eso no ha comenzado todavía».

«Nosotros tenemos expectativa de la relación con la Libertad Avanza porque habiendo pasado el turno electoral y los resultados nos dieron la razón a nosotros, esperamos una actitud como la que ya visualizamos en Fullone». Juan Martin, presidente del PRO Río Negro.

«Nosotros con la Libertad Avanza estamos festejando el rescate de Estados Unidos a favor de la libertad de los venezolanos»

El escenario actual de Venezuela no formó parte del encuentro en la Patagonia, ya que los hechos se produjeron con posterioridad. Sin embargo, Juan Martín señaló que durante la charla con Macri ya analizaban posibles escenarios internacionales.

«Todavía no había pasado lo de Maduro, pero Macri tenía claro que ese podía ser uno de los desenlaces«, relató el presidente del PRO Río Negro.

Tras los acontecimientos, el PRO expresó su postura de manera pública. «Lo festejamos como partido, institucionalmente, porque es un buen paso para que los venezolanos recuperen su libertad y su democracia», afirmó.

Martin indicó que en este punto existen coincidencias con La Libertad Avanza. «Con ellos estamos festejando lo mismo, el respaldo internacional a favor de la libertad», señaló.