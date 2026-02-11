Murió Sandra Mendoza, exdiputada nacional por Chaco y referente del PJ

Sandra Mendoza (62), exdiputada nacional por Chaco y exesposa de Jorge Capitanich, murió este miércoles 11 de febrero 2026, confirmaron las autoridades del Partido Justicialista de esta provincia. La referente justicialista estaba internada en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires.

El Partido Justicialista del Chaco, del que Sandra Mendoza era líder, destacó en un comunicado que “su trayectoria estuvo marcada por el compromiso con las causas que defendió y por la firme convicción de trabajar por el bienestar de los chaqueños”.

Murió Sandra Mendoza: la despedida del PJ de Chaco

A través de un comunicado de prensa, dirigentes del PJ de Chaco confirmaron la muerte de Sandra Mendoza. Este indica:

«Con profundo pesar despedimos a la ex diputada nacional por Chaco, Sandra Mendoza, quien deja una huella imborrable en la vida política y social de nuestra provincia. Su trayectoria estuvo marcada por el compromiso con las causas que defendió y por la firme convicción de trabajar por el bienestar de los chaqueños.

En este momento de dolor, desde el Partido Justicialista de Chaco acompañamos a sus hijas Guillermina y Jorgelina, su hermana Lichi, demás familiares, amigos y seres queridos, compartiendo la tristeza por su partida y reconociendo el aporte que realizó en su paso por la función pública. Su recuerdo permanecerá vivo en la memoria colectiva y en la historia política de Chaco.

Elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso de su alma y expresamos nuestro más sincero acompañamiento a quienes hoy lloran su pérdida«, concluyeron.

Murió Sandra Mendoza: el sentido tuit de Cristina Kirchner

A poco de conocida la noticia, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner expresó sus condolencias públicas en su cuenta oficial de X.

«Hasta siempre querida Sandra, gran compañera y militante del peronismo. Guerrera de la vida… que descanses en paz. Mis condolencias a su familia«, concluyó.

Murió Sandra Mendoza: quién era

Sandra Mendoza se destacó por su paso en la Cámara de Diputados, como referente de Chaco en el Congreso, dadas sus particulares intervenciones. Nació en Presidencia Roque Sáenz Peña, el 20 de abril de 1963. En la adultez, se especializó en kinesiología y fue una activa militante del peronismo en su provincia.

Además de su carrera política, Mendoza estuvo casada con el exgobernador de la Provincia del Chaco, Jorge Capitanich, entre 1990 y 2009, con quien tuvo dos hijas, Guillermina y Jorgelina.

En 2008 asumió como ministra de Salud de la provincia por un período de ocho meses, durante el primer mandato de Capitanich como gobernador. En 2009, fue electa como diputada nacional por el Frente para la Victoria y luego reelecta, concluyendo su mandato en 2017.