Neuquén: cuenta regresiva para la obra que promete sacar de los tráileres a 40 alumnos de un paraje

El Gobierno provincial destacó hoy el avance de una obra que promete eliminar una nueva «escuela tráiler» en el interior de Neuquén. El edificio que se inaugurará próximamente se encuentra en el paraje de Chorriaca y albergará a un secundario que, este año, tendrá a su primera camada de egresados.

Se trata del CPEM 109, creado a partir de la transformación del anexo de otro establecimiento.

De acuerdo a la información oficial, los trabajos están a cargo de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (Upefe) y se están desarrollando bajo metodología constructiva de la Corporación Forestal Neuquina (Corfone). Hasta el último reporte, el avance era del 90%.

Una nueva escuela para el interior de Neuquén: cómo será

La escuela, cuya construcción demandó una inversión de 850 millones de pesos, tendrá una superficie cubierta de 550 metros cuadrados, compuestos por cinco aulas teóricas, un aula multipropósito, el área de gobierno, los sanitarios, una cocina con depósito de alimentos y un depósito general.

También contará con un salón de usos múltiples de 100 m2 y, para hacerle frente a las exigencias del clima, un sistema de calefacción a través de radiadores a gas.

La obra está a cargo de la Upefe. Foto: gentileza.

Con una matrícula que este año llegará a los 39 estudiantes, la institución se prepara además para tener su primera generación de egresados del nivel secundario.

Los alumnos que finalizarán sus estudios lo harán con el título de bachiller con orientación en economía social.

En la actualidad el establecimiento funciona en 16 aulas modulares simples, de las cuales 10 se destinan a aulas, dos a comedor, una al equipo de gobierno y conducción, una a la sala de profesores y dos a sanitarios.