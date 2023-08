PASO 2023: esto es todo lo que tenés que tener en cuenta antes de ir a votar

Este año, en el país se desarrollan numerosas votaciones. Entre las más importantes y antes de las elecciones generales 2023, están las elecciones PASO del domingo 13 de agosto. En toda la Argentina se elegirán presidente y vicepresidente, pero cada provincia también deberá votar por representantes en el Parlasur, en la Cámara de Diputados y en la Senadores. Río Negro elige tres diputados y Neuquén dos, además de un parlamentario cada una.

Cuándo son las PASO 2023

Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) 2023, son previas a las elecciones generales y las legislativas en cada provincia. Además, en caso de ser necesario puede darse un balotaje o segunda vuelta para decidir al próximo presidente.

Las PASO para las elecciones presidenciales en la Argentina se realizarán el domingo 13 de agosto.

Como bien lo dice su nombre, son simultáneas, o sea que todas las elecciones entre candidatos de un mismo espacio político se darán el mismo día, en Neuquén, Río Negro y todas las provincias del país.

Qué se elige en las PASO 2023

En las PASO no se eligen cargos, sino a los candidatos que representarán a cada espacio político para esos cargos. O sea que en las PASO se vota entre precandidatos.

Esos precandidatos deberán obtener más votos que quienes pretenden postularse al mismo cargo dentro de su espacio político. Quienes tengan más votos, resultarán ser los candidatos elegidos para presentarse en las elecciones generales a disputar el cargo que otros partidos también pretenden.

Pero los precandidatos no solo se enfrentan entre sí dentro de un mismo espacio político, sino que dicha fuerza deberá superar el famoso «piso» para poder participar de las elecciones generales.

Para superar la instancia de las PASO y poder participar de las generales, la ley fija un piso del 1,5% de los votos válidamente emitidos en el distrito del que se trate para la respectiva categoría. Para eso se considerará la sumatoria de todas las listas internas, en caso de haberse presentado más de una. Las fuerzas minoritarias denuncian que este requisito es “proscriptivo”.

En estas PASO del domingo 13 de agosto se definirán los candidatos de cada espacio político a diputados y parlamentarios del Mercosur, en el caso de Río Negro y Neuquén. En otras provincias también se elegirán candidatos a senadores. Luego, en las elecciones generales del 22 de octubre se elegirán tres diputados rionegrinos, dos neuquinos y un parlamentario para cada una.

Dónde voto: consultá el padrón y anotá el número de orden para agilizar la votación

La Cámara Nacional Electoral (CNE) publicó el padrón definitivo para que los ciudadanos puedan ver en qué establecimiento y mesa deberán votar el domingo 13 de agosto en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Quiénes son los candidatos a presidente en las PASO 2023

–Unión por la Patria

Lista Celeste y Blanca: Sergio Massa – Agustín Rossi

Lista Justa y Soberana: Juan Grabois – Paula Abal Medina

–Juntos por el Cambio

Lista El Cambio de Nuestras Vidas: Horacio Rodríguez Larreta – Gerardo Morales

Lista La Fuerza del Cambio: Patricia Bullrich – Luis Petri

–La Libertad Avanza

Lista Libertad por Siempre: Javier Milei – Victoria Villarruel

–Hacemos por Nuestro País

Lista Hacemos: Juan Schiaretti – Florencio Randazzo

–Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (FIT-U)

Lista Unir y Fortalecer la Izquierda: Myriam Bregman – Nicolás del Caño (PTS)

Lista Unidad de Luchadores y la izquierda: Gabriel Solano (PO) – Vilma Ripoll (MST)

–Nuevo MAS

Lista Izquierda Anticapitalista: Manuela Castañeira – Lucas Ruiz

–Política Obrera

Lista Unidad Obrera – Marcelo Ramal – Patricia Urones

–Libres del Sur

Lista Azul y Rojo: Jesús Escobar – Marianella Lezama Hid

-Frente Principios y Valores

Lista Tierra Techo y Trabajo: Guillermo Moreno – Leonardo Fabre

–Frente Patriota Federal

Lista Patria Unida: César Biondini – Mariel Avendaño

–Frente Liber.ar

Lista Demos: Nazareno Etchepare – Fernando Lorenzo

Lista Reconquista: Ramiro Vasena – Víctor Lagonegro

–Movimiento Izquierda Juventud Dignidad

Lista Dignidad: Raúl Castells – Adriana Reinoso

Lista Confederal: Santiago Cúneo – Gustavo Barranco

–Proyecto Joven

Lista Paz, Democracia y Soberanía: Mempo Giardinelli – Bárbara Salernou

Lista Patria Unida: Martín Ayerbe Ortiz – Hugo Rodriguez

Lista Todex: Reina Xiomara Ibañez – Gonzalo Rodrigo Ibarra

Unión del Centro Democrático

Lista Apertura Liberal Argentina: Andrés Passamonti – Pamela Margaride Fernández

Movimiento de Acción Vecinal Orden Nacional

Lista Compromiso Vecinal: Humberto Albarracín – Darío Pastore

PASO 2023: ¿Son obligatorias?, qué pasa si no voto y cómo puedo justificarlo

Cuando se aproximan estas fechas los electores suelen consultar qué sucede si no voy a votar el día de las elecciones.

Cabe destacar que el voto en Argentina es considerado un derecho pero también una obligación. En caso de no cumplir puede haber multas y sanciones.

Si sos mayor de 18 años y menor de 70, y no podés justificar ante la Justicia Nacional Electoral porque no emitiste tu voto, te corresponde una multa económica y se te incorporará en el Registro de Infractores al deber de votar, informó la Secretaría General de la Nación.

Además, no podrás ser designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección. Quien no pague la multa no podrá realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un año, recordó Nación en su página web.

Estarás exceptuado de votar en las elecciones 2023 si:

– El día de los comicios te encontrás a más de 500 kilómetros de distancia del lugar donde tenés que votar y justificás ante la autoridad policial más próxima que esa situación obedece a motivos razonables.

– Estás enfermo o imposibilitado de asistir al establecimiento de votación por razones de fuerza mayor suficientemente comprobadas y justificadas ante médicos del servicio de sanidad nacional.

– Sos parte de un organismo o empresa de servicios públicos y por razones relacionadas al cumplimiento de funciones estás impedido de asistir a votar.

-Sos juez o auxiliar y por disposición del Código Electoral Nacional tenés que asistir a tu oficina y mantenerla abierta durante los comicios.

Qué documento necesito para votar en las próximas elecciones PASO y en las generales

Según informó el Ministerio del Interior en su página web, se vota con el documento cívico que figura en el padrón electoral, o con una versión posterior del mismo.

«Si concurrís a votar con un documento anterior al que consta en el padrón, no podrás votar. El DNI en el celular no es válido para votar», recordó el Ministerio.

En ese sentido los documentos válidos para votar son:

– DNI libreta verde y libreta celeste

– DNI tarjeta (incluso el que dice “no válido para votar”)

– Libreta de enrolamiento

– Libreta cívica

Por otro lado, desde el Ministerio del Interior informaron que no se puede concurrir a votar con una constancia de DNI en trámite. «No se considera probatorio de la identidad ningún comprobante de documento en trámite», remarcaron.

A partir de qué edad se puede votar y cuándo el voto es optativo

No todos los ciudadanos están obligados a votar, ya sea por su edad o por razones laborales o de salud. Además, los ciudadanos que sí deben votar pueden exceptuarse de hacerlo cuando se cumplen algunas causales previstas por ley.

En nuestro país el voto es obligatorio para todas las personas mayores de 18 años y menores de 70. Quienes hayan cumplido 70 años pueden ir a votar aunque no están obligados a hacerlo. Si quieren, pueden votar, pero si no votan la ley no los sanciona.

Desde hace poco más de una década también pueden votar los jóvenes de entre 16 y 17 años, aunque al igual que los mayores de 70, tampoco están obligados a hacerlo.

PASO 2023: la diferencia entre el voto en blanco, nulo, impugnado y recurrido

Se considera voto en blanco a todo sobre dentro de la urna que esté vacío o que contenga un papel de cualquier color, sin inscripciones ni imágenes. También cae en esta categoría aquellos sobres que tengan en su interior una boleta oficializada, pero a las que le falta el cuerpo correspondiente a una categoría. En ese caso, se tomará como “voto en blanco” solo para dicha categoría.

Cuando un voto es considerado nulo, este no se cuenta en el cómputo. Los siguientes sufragios entran en esta categoría:

– Boleta no oficializada, como puede ser el caso de aquellas de elecciones anteriores y/o de otros distritos.

– Boletas oficializadas de distintas agrupaciones para un mismo cargo.

– Boletas oficializadas de distintas listas de una misma agrupación política para la misma categoría de cargos.

– Boletas oficializadas que, por destrucción parcial, defecto o tachaduras, no contengan, por lo menos, el nombre del partido y la categoría de cargos a elegir.

– Boletas oficializadas que contengan inscripciones y/o leyendas de cualquier tipo, salvo en los casos de tachaduras, agregados o sustituciones.

– Objetos extraños que se encuentren en el sobre junto a la boleta.

Un voto impugnado, en tanto, se da cuando cualquier autoridad de mesa o fiscal cuestiona la identidad del elector que emite el voto. Esto puede pasar en aquellas ocasiones en las que se duda de que el votante sea efectivamente el titular del documento cívico que presenta, o mismo cuando se presente un elector identificado en el padrón, con un griseado, como “ausente por desaparición forzada”.

En este caso, los sobres en cuestión no deberán ser abiertos ni escrutados en la mesa, sino que se enviarán cerrados a la Justicia Nacional Electoral para que esta entidad decida sobre su validez o nulidad.

El voto recurrido se produce cuando un fiscal cuestiona la validez de un sufragio. En este caso, el fiscal deberá fundar su pedido y dejar constancia de su identidad al realizar el reclamo. Este, tal como ocurre con el voto impugnado, quedará en manos de la Justicia Electoral, que deberá definir si es válido o nulo.