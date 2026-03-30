Patria Grande, el partido de Grabois, ordena los papeles para consolidarse en Río Negro

Patria Grande, la fuerza que lidera Juan Grabois a nivel nacional, inició un proceso de ordenamiento interno en busca de obtener la personería jurídica antes de avanzar en el pedido de reconocimiento en Río Negro para poder participar en las elecciones de 2027.

La fuerza tiene un ancla importante en la provincia luego de liderar, con la figura de la científica Adriana Serquis, la lista de diputados nacionales de la alianza Fuerza Patria, que el año pasado compitió y consiguió su lugar en el Congreso.

Ahora el partido está abocado a consolidarse internamente “para poder ampliar el espacio de representación institucional”, admitió ante Diario RÍO NEGRO Juan Manuel Sosa, referente de Patria Grande en la provincia.

Primeras elecciones de la fuerza de Grabois en Río Negro

La fuerza habilitó el llamado a las primeras elecciones internas para elegir sus autoridades provinciales por un mandato de 3 años, que se concretaría el 13 de abril aunque se aspira a conformar una lista de unidad antes del 6 de ese mes, fecha que vence el plazo de presentación de candidatos.

Patria Grande tiene actualmente unos 2.800 afiliados y debe elegir 20 miembros titulares y 10 suplentes de la Coordinación General; 7 titulares y 2 suplentes de la Mesa Ejecutiva; 3 titulares y un suplentes de la Junta de Disciplina.

El cronograma electoral establece el plazo de presentación de listas hasta el 6 de abril a las 18 y luego de período de impugnaciones, si no hay competidores la Junta Electoral podría promulgar a las nuevas autoridades.

Reorganización interna en Patria Grande

“La idea es poner en orden el partido, veníamos trabajando en paralelo en la constitución de la herramienta electoral que se conformó con otras fuerzas y ahora estamos en la reorganización interna”, señaló Sosa.

El dirigente dijo que actualmente Fuerza Patria tiene presencia consolidada en diez ciudades de Río Negro y aspira a seguir insertándose.

Cuando Grabois fue precandidato presidencial en 2023, que compitió en las PASO contra Sergio Massa, el dirigente obtuvo en Bariloche el mejor resultado del país, con el 13,2% de los votos, ubicándose en cuarto orden de las propuestas que llegaron a las urnas.