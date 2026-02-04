Por primera vez, Fernández Oro pondrá en marcha la compactación de 71 motos secuestradas

Para evitar la compactación, titulares deberán presentarse ante el Juzgado de Faltas de Fernández Oro antes del próximo viernes. Foto: municipio de Cipolletti.

La Municipalidad de Fernández Oro informó que avanzará con la descontaminación y compactación de 71 vehículos y motovehículos que permanecen secuestrados y no fueron reclamados por sus titulares.

La medida fue oficializada mediante un edicto publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro y se encuadra en lo establecido por la ordenanza vigente, que habilita este tipo de procedimientos sobre rodados abandonados en depósitos municipales.

De acuerdo con la publicación oficial, las unidades llevan más de seis meses retenidas sin que sus propietarios hayan iniciado gestiones formales para recuperarlas. El listado incluye en su mayoría motocicletas de distintas cilindradas y marcas, aunque también aparecen automóviles particulares, algunos sin dominio visible o con datos de identificación incompletos.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, desde el área de Tránsito explicaron que varios de los vehículos acumulan años de permanencia en el predio y precisaron que existen más rodados en la misma situación, aunque en esta etapa no serán incorporados al proceso de compactación.

Las autoridades señalaron además que será la primera compactación que se realice en la ciudad y remarcaron que el procedimiento demandó un extenso período de notificaciones dirigidas tanto a titulares registrales como a conductores involucrados.

Desde el Municipio indicaron que el operativo contempla una instancia previa de descontaminación, con el objetivo de minimizar el impacto ambiental y liberar espacio en el depósito comunal donde actualmente se resguardan los vehículos.

La convocatoria está dirigida a titulares registrales, presuntos infractores o a cualquier persona que pueda acreditar algún derecho sobre los rodados incluidos en el listado oficial. Para ello deberán presentarse ante el Juzgado de Faltas de Fernández Oro dentro de un plazo perentorio de cinco días hábiles contados desde la última publicación que tiene fecha del 2 de febrero.

En caso de que algún interesado se acerque dentro del período establecido, deberá acreditar la titularidad correspondiente y regularizar la situación administrativa, lo que incluye el pago de multas y gastos de secuestro y guarda. Si esos requisitos no se cumplen, el vehículo quedará igualmente sujeto al proceso de compactación.