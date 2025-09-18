«Por su propia impericia»: el análisis de Osvaldo Llancafilo sobre el revés a los vetos en Diputados

En Diputados ayer se rechazaron los vetos a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica que beneficiaba al hospital Garrahan. El legislador nacional por Neuquén, Osvaldo Llancafilo, habló de la sesión del jueves. Destacó que fue positivo que se hayan tratado «los dos temas». Sobre los últimos revés del Gobierno nacional en el parlamento sostuvo que fue algo producto de la «propia impericia» del oficialismo. También señaló su postura sobre el Presupuesto 2026.

Escuchá al diputado nacional Osvaldo Llancafilo, en Rn Radio:

Osvaldo Llancafilo marcó que hubo informes que no se presentaron

«Es positivo como parlamento que hayamos tratado los dos temas en cuestión», señaló el diputado neuquino y lo comparó que en otras sesiones donde «se anteponían temas más políticos partidarios de cuestiones nacionales en el nombre de convocar con temas sensibles. Esto se logró revertir ayer».

Llancafilo marcó que hubo una propuesta que «llegó tarde» de Gabriel Bornoroni (diputado que preside el bloque de La Libertad Avanza), en lo que ellos «tienen proyectado como actualización en las dos áreas en el proyecto del Presupuesto 2026».

Un punto que resaltó el legislador por el MPN es que desde el Gobierno nacional «nunca se presentó un informe de las auditorias que dijeron y ni un solo resultado de los controles. No llegó al Congreso un solo informe que contenga haber despedido un solo ñoqui al hospital Garrahan. Y además se recortó partidas y no se actualizaron».

Al ser consultado sobre los revés recientes que tuvo el Gobierno nacional en el Congreso, opinó que «han llegado a este punto por su propia impericia. Mezclando todo», afirmó en diálogo con Panorama Informativo.

Osvaldo Llancafilo sobre el presupuesto 2026

Sobre la labor de su espacio, Llancafilo marcó que «no somos los diputados que hemos hecho una oposición acérrima por cuestiones partidarias. Por el contrario, hemos acompañado inicialmente para que pueda llegar al equilibrio fiscal. Dimos las herramientas correspondientes para que el Ejecutivo pudiera ordenar la macroeconomía».

Pero señaló que también «hicieron advertencias» que había que trabajar en una segunda etapa «que es la microeconomía». Además que se alertó «de las consecuencias de un presupuesto prorrogado ya que en 2023 fue la última vez que se sancionó en el Congreso».

«La proyección de la inflación del presupuesto del 2026 es del 10%, pero por otro lado hay un informe del Banco Central que sostienen que probablemente sea del 20%. Otra inconsistencia es el dólar que hoy está 1480 y la proyección del Gobierno es de 1420 pero el Banco Central anticipa uno de 1670. Hay inconsistencias que hay que analizarlas. Siempre lo mejor es tener un presupuesto actualizado igualmente», subrayó.

Sostuvo que desde su espacio buscarán ser «equilibrados y mesurados en que al menos se logre una actualización respecto al año 2025, para salir del añejo del 2023″.

«Espero que haya razonabilidad de los dos lados (oficialismo y oposición) en el tratamiento», pidió el diputado.